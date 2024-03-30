美陸戰隊濱海團 機動偵蒐助攻台日菲對抗中國

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）美軍新成立的第3陸戰隊濱海團規模小具機動性，任務不含發動傳統兩棲攻勢，而是負責收集情報並快速分享，偶爾使用中程飛彈擊沉船艦，幫助美國太平洋艦隊及空軍擊退對台灣、日本及菲律賓等盟友的侵略。

陸戰隊砲手跪在海拔6000英尺高的火山平原紅土上。他將火箭發射器扛在肩上，瞄準400碼遠的生鏽裝甲車後發射。

兩秒後，一聲巨響傳來。「好準，」他的排長說道。

「華盛頓郵報」今天報導，這位砲手是23歲的埃爾哈特（Caden Ehrhardt），屬美軍新成立的第3陸戰隊濱海團（Third Marine Littoral Regiment，下簡稱濱海團）。濱海團成立，反映軍方在西太平洋偏遠戰略島嶼與中國等對手作戰的布局。

這篇報導發自美軍夏威夷波哈庫羅阿（Pohakuloa）訓練靶場，內容指出，陸戰隊結束在中東長達20年的地面作戰後，正努力適應亞洲島嶼及海岸線上可能爆發的戰鬥。

外界視濱海團為美國更大戰略的一環，聚焦第一島鏈，使美國士兵、海軍、陸戰隊及飛行員同步行動，進而與太平洋盟國夥伴及軍隊同步運作。

分析人士認為整體戰略前景看好，但濱海團仍面臨著若干重大障礙，包括在廣闊海域上的後勤挑戰。

過去20年來，北京積極推動軍事現代化，對美國於西太平洋的衝突中，控制海空的能力構成挑戰。中國大幅擴大在太平洋的影響力，在南海建造人工島作為軍事前哨基地之際，也擴大在印度洋及太平洋的基地，包括一處在柬埔寨的海軍設施。美國情報部門指出，設施只供人民解放軍使用。

報導說，中國不僅擁有印太區域最大的陸、海及空軍，還具主場優勢，隨時準備好因應任何可能的戰鬥。反觀美國的船艦及飛機則必須行駛數千英里，或依靠盟友的善意駐紮部隊及武器。

報導稱，台灣是美國的親密夥伴，也是最直接受到攻擊的目標。

中國如果成功入侵台灣，不僅會導致大規模死傷，也造成破壞。此外，如果北京奪島，將使先進半導體產業及海上交通中斷而釀成災難性的經濟後果，這將為全球企業及消費者帶來高度不確定性。

●美國陸戰隊轉型藍圖

「過去20年的大部分時間裡，我們都在關注裝備不精良、無法動用全部國家力量的恐怖分子對手，」第3陸戰隊濱海團指揮官黎漢（John Lehane）上校說道，「如今我們必須重新調整我們的編隊」。

美國陸戰隊自有反擊藍圖，又稱「部隊設計」（Force Design）計畫，內容強調將陸戰隊部署至前線，並使他們盡可能不被雷達及其他電子儀器偵測到，目的是利用這些前線部隊，讓規模更大的聯合部隊能以集體力量對抗主要敵人。

根據計畫設想，濱海團能夠在衝突當下先抵達前線，收集訊息並將坐標發送給空軍B-1轟炸機，如此一來，轟炸機就能向數百英里外的中國艦艇發射飛彈，這些坐標數據也可以供菲律賓軍方使用。

不過，前美軍陸戰隊第1遠征軍（I Marine Expeditionary Force）成員史密斯（Colin Smith）認為，即使將陸戰隊員部署到這些偏遠地區，「向他們提供補給，也需要在模擬戰鬥條件下反覆演練。」

現為智庫「蘭德公司」（RAND Corp.）研究員的史密斯說，在承平時期進行補給，並不代表戰時也能這麼做，進行長時間補給更是如此。

濱海團的「濱海戰鬥隊」將使用先進武器，可向100海里外的敵艦發射飛彈，協助阻止敵人進入海上咽喉要塞，例如台灣及呂宋海峽。今年10月，每個濱海團可望擁有18輛「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS） 無人發射車，能夠一次發射兩枚海軍打擊飛彈。

但一枚海軍打擊飛彈重達2200磅，在沒有跑道的貧瘠島嶼上補給這些武器，需要船隻或直升機。不過，船隻速度慢，直升機一次只能乘載有限數量的飛彈。

●島嶼助攻內外挑戰不少

前白宮國安會台灣、中國與蒙古事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）說：「只有兩枚飛彈的殺傷力不大，所以你必須備好一堆飛彈，這樣一來，就有更多的東西需要藏匿，這代表你移動的不可預測性會降低。」

具陸戰隊背景的簡以榮說，「殺傷力和機動性之間需要取捨，而機動性是在這種環境下生存的關鍵。」

NMESIS發射車會散發熱量，車上雷達也會發出可被偵測的訊號，但陸戰隊試圖透過偽裝車輛、頻繁移動以及間歇性通訊來降低自身的識別度。智庫「新美國安全中心」（CNAS）國防計畫主任佩蒂姜（Stacie Pettyjohn）指出，烏克蘭軍隊正在戰場上測試類似戰術，雖然俄羅斯有大批感應器及無人機，「如果你分散並隱藏自己，就有可能生存。」

她也說，在較小的島嶼上，可自我隱匿的區域較少，能通行的道路也少，「因此中國更易搜索並找到他們在找的東西。」

第3陸戰隊濱海團指揮官黎漢表示，濱海團最有價值的作用不是進行致命打擊；而是「看到戰場上的事物、取得目標數據、理解當前狀況的能力，而其他人可能無法做到這點」。這是因為美國國防部評估，一旦與中國爆發戰爭，美國衛星將被干擾或摧毀，船艦上的電腦網路也會被干擾。

中國現在在南海擁有的雷達、聲納、衛星等數量比美國多得多。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）東南亞安全專家波林（Gregory B. Poling）表示，這使得北京在目標定位上具有強大的優勢。他說，美國將不得不花費高額的軍火來削弱這些能力，從而讓中國無法掌握行蹤。

報導指出，濱海團一直在練習安靜地進行通訊的技術。在夏威夷卡內奧赫灣（Kaneohe）基地一間空房內，濱海團指揮中心的隊員在可携式桌子上敲擊筆電鍵盤，窗戶上貼著塑膠布。

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在戰場上，這些裝備可以在帳篷中設置，濱海團接到通知後可隨時收拾及移動。情報分析員中，有些會說中文，他們正向波哈庫羅阿訓練靶場的指揮官提供訊息，演練夏威夷歐胡島（Oahu）指揮部與大島（Big Island）步兵營間的聯繫。

但練習情形終究不是現實。美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）正努力建立聯合火力網絡，未來將可連接陸軍、海軍、陸戰隊及空軍的感應器、射擊單位及決策者。但長期的預算短缺，加上作戰司令部及各軍種間長期存在的摩擦、各自決策購買何種硬體及軟體等因素，已經拖慢聯合火力網絡成形的速度。（編輯：陳慧萍）1130330