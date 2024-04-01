戰火硝煙下 加薩孩子在邊界放風箏暫忘心中恐懼

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（中央社拉法市31日綜合外電報導）在加薩地區與埃及邊境之間，豎立著混凝土金屬柵欄，11歲的艾亞得（Malak Ayad）在不遠處放紙風箏，這項頗受加薩孩子喜愛的遊戲，讓他們暫時擺脫戰爭的恐懼和不安。

這名巴勒斯坦女孩說：「我和我的兄弟以及堂表親每天都在埃及邊境附近放風箏。」艾亞得與家人從加薩市（Gaza City）一路逃到南部城市拉法（Rafah）。

她輕輕操縱著一條白線，讓被她稱為「蝴蝶」的風箏在邊境上空來回移動，「當我這樣做時，我感受到自由和安全」。

她的堂表親和朋友們沿著金屬柵欄奔跑，試圖讓風箏飛起來，遠處傳來響亮的爆炸聲迫使他們停了下來。

艾亞得的叔叔、24歲的穆罕默德（Mohammed Ayad）催促孩子們趕緊離開，「快快快，（以色列的）轟炸越來越近了」。

艾亞得很快地收起風箏，衝回她和家人在基爾地區（Khir）避難的帳篷。

艾亞得害怕得渾身顫抖，她說：「遊戲時間結束了。當空襲開始時，我們得趕緊回家。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日越界突襲以色列，法新社依據以色列官方數據統計，攻擊造成以色列約1160人死亡，其中大多為平民。

哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列之後對加薩展開連番轟炸與地面攻勢，造成至少3萬2782人死亡，其中主要是婦女與兒童。

目前約有150萬人在拉法避難，其中大部分人因這場戰爭流離失所，艾亞得和她的家人便是其一。以色列矢言要對哈瑪斯發動地面攻勢。

儘管戰爭硝煙與恐懼籠罩著加薩，艾亞得似乎仍開心地放著風箏，夢想有朝一日能回到戰爭爆發前的生活。

戴著印有巴勒斯坦旗幟手鐲的艾亞得說：「當我們被困在加薩時，我的風箏每天都會飛到埃及。」

她說：「我不知道我們什麼時候才能回家。」她還說，媽媽告訴她，她的學校已經被以色列軍隊襲擊並「摧毀」了。

同樣來自加薩市的阿布阿吉瓦（Haitham Abu Ajwa）說，放風箏「讓我想起了童年時光」。

34歲的他與妻子和年僅5歲與7個月大的兩個兒子住在拉法的帳篷裡。

他說，放風箏有助「擺脫負面想法」，而毗鄰埃及的邊境地區，是「能趕走我們心中悲傷和痛苦的好地方」。

阿布阿吉瓦一邊幫穆罕默德放風箏一邊說：「在難民營裡，你感受不到自由或舒適。」

每天下午，總會有許多人帶著孩子來到邊境地區放風箏，有些人則與守衛邊界的埃及士兵閒聊。

當艾亞得的風箏飛過瞭望塔時，一名士兵朝她大喊「幹得好啊」。

艾亞得揮手致謝說：「我愛埃及，我的願望是能像我的風箏一樣，到那裡旅行。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130401