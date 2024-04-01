打造電路板製造中心 泰國提供優惠盼吸引外資

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（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）為了促進外國公司對電路板產業鏈的投資，泰國投資促進委員會日前決議，新增3大類型電路板產業相關的業者，在泰國投資設廠可享有優惠。

泰國投資促進委員會（Board of Investment, BOI）發布新聞稿指出，投資促進委員會3月28日開會決議，在泰國可享有投資優惠的電路板產業相關業者，新增3大類型，這些業者將可享有進口機具和原物料免關稅以及營業所得稅減免等優惠。

第一種類型是提供相關製程服務的業者如壓合（）、鑽孔（drilling）、電鍍（plating）及成型（routing）等；第二種類型是生產零件如銅箔基板（CCL）、撓性覆銅板（FCCL）及膠片（prepreg）的業者；第三種是生產原物料如乾膜（dry film）、轉印膜（transfer film）及墊板（backup boards）的業者。

根據投資促進委員會提供的資料，委員會在2023年核准了40間與電路板產業相關的公司，總投資金額達到了26億美元，這些公司來自中國、台灣與日本，準備將電路板製造中心移到泰國。

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全球電子產業供應鏈因地緣政治關係而重組，台灣電路板廠商積極布局泰國，並持續在東南亞尋找機會，例如由台灣電路板協會、台灣區電機電子工業同業公會、泰國投資促進委員會以及泰國電路板協會（THPCA）共同合作促成的「泰國電子智慧製造系列展」（Intelligent Asia Thailand）2月底到3月初在曼谷登場。

「泰國電子智慧製造系列展」當時吸引了來自台灣、美國、日本、中國、印度、新加坡和波蘭等企業尋找合作機會，台灣電路板協會也舉辦媒合會，媒合泰國學生和台灣電路板廠商的職位需求，10家已赴泰投資的台商開出上百職缺，盼深化台泰電路板產業的供應鏈合作。（編輯：陳承功）1130401