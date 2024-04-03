達連隘口移民頻遇險 人權團體籲巴拿馬哥倫比亞改善

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（中央社哥倫比亞波哥大3日綜合外電報導）「人權觀察」組織在今天發表的報告中說，哥倫比亞和巴拿馬未能保護數十萬穿越達連（Darien）叢林前往美國的移民，他們越來越容易受到搶劫和性暴力侵害。

美聯社報導，人權觀察（Human Rights Watch）呼籲兩國任命高階官員協調因應達連地區發生的人道危機，並建議兩國政府共同努力改善安全狀況，確保國際團體能提供更多援助。

人權觀察美洲區主任艾斯特拉達（Juanita Goebertus Estrada）在報告發表前的聲明中說：「無論出於何種原因踏上這條路，穿越達連隘口（Darien Gap）的移民和尋求庇護者都有權在途中享有基本安全，且其人權應受尊重。」

巴拿馬政府最近決定暫停醫療慈善機構「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders,MSF）在巴拿馬境內活動，艾斯特拉達也呼籲重新考慮這項決定。

艾斯特拉達說：「限制無國界醫生組織的工作，與解決達連隘口局勢所需的作為恰好相反。」

人權觀察提出建議之際，穿越達連叢林前往美國的移民人數創下歷史新高。

根據巴拿馬移民局的數據，2023年有超過52萬人穿越這片位於南美洲和中美洲之間茂密而無路的熱帶雨林，人數是2022年的兩倍。

踏上這段危險旅程的人當中，約有一半是為逃離本國經濟和政治危機的委內瑞拉人。加入他們行列的還有數萬名來自厄瓜多和海地的移民，以及約4000名阿富汗難民。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130403