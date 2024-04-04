布林肯專機出狀況改搭車 蘇利文肋骨傷延後出訪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾/華盛頓3日綜合外電報導）美國國務院發言人表示，國務卿布林肯專機今天在法國巴黎出現機械問題，迫使他的代表團從巴黎搭車前往比利時布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議。

此外，白宮今天也表示，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）肋骨斷裂，因此延後前往沙烏地阿拉伯討論與以色列關係。

綜合路透社和法新社報導，布林肯（Antony Blinken）先前在1月出訪歐洲時，也曾因專機發生故障而短暫滯留瑞士達沃斯（Davos）。

此外，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天告訴媒體：「蘇利文原本計劃本週前往中東地區，但這趟行程已延後。他受肋骨斷裂影響無法出訪，目前正在復原中。」

他未透露蘇利文是如何傷到肋骨。蘇利文是總統拜登在所有國安議題上的核心人物，並在美國因應以色列和哈瑪斯（Hamas）戰爭中扮演要角。

柯比還說：「這是他自己的一次小事故，不是其他任何人造成，也不是因為有什麼惡行所致。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130404