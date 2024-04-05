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以色列炸死救援志工 遇害者雙親不捨兒犧牲

2024/4/5 15:14
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）以色列1日空襲加薩造成7名援助人員死亡，其中一人是擁有美加雙重國籍的佛利金格。他的父親今天說，佛利金格原本猶豫應否赴加薩，後來覺得不能不出手相援才前往。

以色列1日空襲「世界中央廚房」（World Central Kitchen）車隊，造成33歲的佛利金格（Jacob Flickinger）等7名工作人員身亡。此舉引起全球領袖憤慨，以色列辯稱攻擊是場「重大錯誤」。

法新社報導，佛利金格的父母約翰．佛利金格（John Flickinger）與拉布雷克（Sylvie Labrecque）接受美國媒體訪問時，對兒子行善助人感到自豪。佛利金格去年開始在墨西哥為食物援助組織「世界中央廚房」工作，之後才隨組織挺進加薩。

約翰告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）：「他原本還在猶豫是否該去，他才剛當上爸爸，有一個才18個月大的寶貝兒子。但他覺得有幫加薩居民的必要，當然也是出於生計。」

約翰接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，他的兒子「相當有信心，覺得自己可以（在加薩）安全完成任務」，說兒子有股「想服務與協助他人的渴望」。

約翰說：「他覺得世界中央廚房知道他們在當地做什麼。他們也是在以色列國防軍（IDF）控制的非衝突區。」約翰並激動地說如今孫子將在沒有爸爸的陪伴下長大。

佛利金格的妻子勒克萊爾（Sandy Leclerc）今天受訪時告訴美國廣播公司（ABC News），她想知道「事發經過的真相，因為情況很不明朗」。

勒克萊爾說：「這個消息讓我感到十分震驚…他是我的一部分」還說不知該怎麼向兒子解釋爸爸過世。

以色列1日的攻擊遭到全球各大國譴責，美國總統拜登說他對此感到「憤怒與心碎」，今天警告以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），美國後續對以援取決於以色列對加薩平民的保護。

根據白宮聲明，拜登強調有必要採取一系列「明確、具體與顯著的措施，著手處理平民受傷、人道苦難和援助人員的安全問題」。

世界中央廚房是西班牙裔美國廚師安德瑞斯（Jose Andres）於2010年成立，自從遇襲後已暫停在加薩的作業。

事發當時，援助人員才剛在加薩中部一處倉庫卸下物資，結果就遭到以色列空襲，另有巴勒斯坦人和澳洲、英國與波蘭公民喪命。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130405

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