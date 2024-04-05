以色列國會議員關懷台灣強震災情 國安智庫並籲學習

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（中央社記者賴素芬台北5日電）台灣4月3日上午發生7.2級規模的強震，引起國際高度關注，各國關懷紛至，以色列國會友台小組主席也立即發文表達關切，以色列國安智庫國家安全研究所專家更撰文呼籲同樣處於地震區塊的以色列向台灣學習。

以色列國會友台小組主席國會議員杜伯斯基（Boaz Toporovsky）在獲知台灣強震消息後，第一時間即在社群媒體平台發文，對台灣傷亡民眾表達哀悼及慰問之意，堅信台灣搜救隊的勇氣和受災家戶的堅毅，能夠成為世人希望的燈塔。

向來就以緊急動員整備見長的以色列也注意到台灣此次展現的強大韌性，即便遭逢25年來最大地震，台灣整體災後復原速度快，因地震暫停的大眾輸運、民生設施迅速恢復營運，科技業產能也迅速回復，相當值得學習。

以色列重要國安智庫國家安全研究所（INSS 或 The Institute for National Security Studies）資深研究員及前以國軍方准將海曼（Ariel Heimann）撰文分析及呼籲，台灣此次強震災情相較輕微，主因之一是台灣過去50年來曾經歷過7次震度7級以上強震，早已做好了充足準備，呼籲以色列也應學習台灣，為隨時可能發生的強震因應準備。

海曼指出，以色列所處地區過去也曾發生過7級以上地震，今後還會再次發生。 多年來專家們一直在重申同樣的訊息：「在以色列破壞性強震不是會不會發生的問題，而是何時的問題。」

海曼文中提到以色列可以向台灣人民學習很多，台灣的防震程度超過以色列。以色列即使是在戰爭期間，如去年10月7日因巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯對以色列南部發動空前攻擊所引起的戰爭持續至今，以色列也必須為下一次強震做好準備。（編輯：陳承功）1130405