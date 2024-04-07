俄水壩潰堤引發洪災 官員稱當地情況「岌岌可危」
2024/4/7 22:33
（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄國邊界城市奧爾斯克（Orsk）日前因水壩潰堤引發洪災，迫使數以千計民眾撤離，俄羅斯緊急事務部部長庫倫科夫今天表示，這場洪水已使該市面臨「岌岌可危」的情況。
法新社報導，庫倫科夫（Alexander Kurenkov）在奧爾斯克當地表示，「奧爾斯克的情況已變得岌岌可危」。
奧爾斯克市擁有20萬人口，是俄羅斯中南部靠近哈薩克邊界的城市。
庫倫科夫說，奧爾斯克超過4500棟房屋遭洪水淹沒、有4000多人撤離至臨時安置中心。
在社群媒體平台Telegram流傳的多張照片顯示，庫倫科夫坐在一艘小艇中，身旁圍繞著緊急事務部的官員。
在奧爾斯克（Orsk）5日因暴雨導致水壩潰堤、引發洪災後，救難單位人員徹夜救援疏散民眾。
奧爾斯克所在的奧倫堡州（Orenburg）州長新聞聯絡處說，有2500多戶受到洪水影響、4208人撤離，包括1019名兒童。
奧倫堡州州長帕斯勒（Denis Pasler）表示，洪水水位已經達到「頂峰」，奧爾斯克的情勢尤其險峻。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130407
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