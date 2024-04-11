日本高島屋竊案 逾千萬日圓純金茶杯被偷

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本連鎖百貨公司「高島屋」位於東京都中央區的分店「日本橋高島屋」今天發生竊案，售價1040萬6000日圓（約新台幣222萬元）的純金茶杯被偷，警方仍在追查逃逸的男犯嫌。

日本放送協會（NHK）報導，「日本橋高島屋」的工作人員今天中午過後報警稱「金製茶杯遭竊」。

根據東京警視廳，「日本橋高島屋」8樓當時正在舉行「大黃金展」，展示與販售金製佛具、茶具等物品，而被竊的茶杯為展售品之一，售價1040萬6000日圓（約新台幣222萬元）。

被竊的茶杯放在未上鎖的塑膠展示箱。而監視器拍到1名男子把這個茶杯放進背包後離開現場的身影。

東京警視廳調查，這名男子的年齡大概介於20至30多歲，並戴著眼鏡，身穿灰色運動上衣與黑色長褲，背著灰色背包。

活動現場雖然有部署保全人員，不過工作人員在茶杯遭竊後約20分鐘後才察覺大事不妙。東京警視廳正在朝竊盜的方向調查這起事件，並還在追查逃逸的男子。

這起事件發生後，高島屋百貨方面，也請來訪「大黃金展」的客人與展示品保持一定距離。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130411