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首頁 / 國際

美國華盛頓特區傳槍響 嫌犯朝人群開火釀1死5傷

2024/4/11 17:56
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國首都華盛頓特區今天傳出槍擊事件，造成1人死亡、5人受傷，傷者之中包含2名孩童。

美聯社報導，都會警察局（Metropolitan Police Department）局長史密斯（Pamela Smith）表示，這起槍擊案在剛過傍晚6時發生於華盛頓特區的卡佛藍斯頓區（Carver Langston）。

調查人員推斷，嫌犯從車輛下車後開始向街上人群開槍，導致多人中彈。

有1名成年男子因此喪命，另外2位男性、1名女性和1位9歲孩童被救護車送往當地醫院。史密斯還提到，1名12歲孩童稍後也因槍傷送醫，據信也是這起槍擊案的受害者。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，當地警方指出，正在追查跟槍擊事件有關的淺藍色豐田（Toyota）轎車，車上「可能有槍擊案相關的2名槍手」。

這起槍擊事件正值華盛頓特區暴力犯罪大幅攀升之際，2023年間就暴增39%，讓當局疲於奔命。暴力犯罪激增有兩大因素，首先是凶殺案增加了35%，再者為劫車案件翻倍。

史密斯曾敦促當局通過立法，加重華府槍枝犯罪的罰則。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130411

#華府
#華盛頓特區
#美國
#槍擊
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