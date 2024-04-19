英國擬加強對外投資及大學資金國安管控 劍指中國

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（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）英國副首相陶敦今天說，英國擬加強管控涉及國家安全敏感領域的對外直接投資，以避免增進「有關國家」的軍事與情報科技能力。「有關國家」包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓。

此外，陶敦（Oliver Dowden）預告，他近期將邀集英國各大學院校校長及情報安全機關代表，召開機密會議，討論英國高等教育機構面臨的國安風險及因應對策。

陶敦今天在位於倫敦的「皇家國際事務研究所」（Chatham House）智庫發表以英國經濟安全為主題的演說，並回應聽眾提問，期間對中國有不少著墨。

他提到，目前的地緣政治競爭和緊張程度是冷戰結束以來僅見。

與此同時，17至19日，七大工業國集團（G7）外長會議在義大利舉行。英國外交部17日預告，除了烏克蘭和中東情勢，「如何應對較以往專斷強勢的中國」也是焦點議題之一。陶敦今天提及，中國在新疆、南海和香港的作為在在顯示其漠視以規則為基礎的國際秩序。

此外，隨著駐立陶宛台灣代表處2021年成立，中國對立陶宛施加貿易限縮措施，這是刻意將進出口網絡當武器運用、經貿脅迫的其中一個例子。

另一方面，儘管國安是首要關切，陶敦演說數次強調在「自由開放」、「經濟發展」與「國家安全」之間取得巧妙平衡的重要性，並提到強健的經濟就是最好的韌性與安全保障。

他說，英國政府不會倡議恐導致世界更加極化的「脫鉤」（to decouple）， 但絕對必須「去風險」（to de-risk）；開放的體制既是優勢，也可能被戰略競爭者及其代理人惡意利用。陶敦直接點名，指出中國共產黨正尋求讓世界越來越依賴中國，同時讓自己越來越不需要依賴他人。

目前英國透過2022年1月初生效的「國家安全和投資法」企圖排除在先進材料、人工智慧（AI）、量子科技、能源、軍民兩用科技等17個敏感領域的（外國）對英投資案所隱含安全風險。

陶敦今天宣布，英國政府接下來將運用該法及其他必要措施處理英國對外投資案的國安風險。也就是說，「國家安全和投資法」將同時適用對內與對外投資案。

此外，除了既有的17個敏感領域，陶敦表示，英國政府擬將「關鍵礦物」和「半導體」獨立出來，成為兩個新增敏感領域，未來在所有這些領域的對內和對外投資案皆需按規定備查。

大學院校的國際合作案也是接下來英國政府安全管控的重點。陶敦說，這不意味徹底隔絕特定機構或研究領域，但有必要檢視在最敏感學門，是什麼樣的人有管道接觸最先進研究。

此外，英國有必要確保對外國資金的依賴不至於導致大學院校被影響、脅迫、剝削，或容易受地緣政治緊張局勢升高波及。陶敦指出，政府評估顯示，英國學術教育機構的安全韌性明顯不足。

他提到，在情報安全機關參與下，他預計與英國各大學院校校長研議如何強化敏感研究領域安全、提升資金來源透明度，並討論依賴外國資金恐導致的智慧財產權移轉及脅迫行為等議題。

最後，為提升英國整體應對經濟脅迫或供應鏈衝擊的能力，陶敦說，政府將提高執行「壓力測試」和危機應變演練的頻率。

英國政府今天宣布的一系列對外投資國安管控規劃呼應美國總統拜登（Joe Biden）去年8月簽署的行政命令。該命令限制美國企業與個人投資中國敏感科技，包括半導體、量子運算及AI。

去年3月，在「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review）更新版，英國政府點名中國是英國面臨的「最重大經濟安全威脅」。

6月，英美簽署「大西洋宣言」（Atlantic Declaration），其中提到英美將在保護敏感科技以及維護經濟和供應鏈安全方面，強化協調合作，並防範對外投資活動及專業知識技術外流助長「有關國家」的軍事和情報科技能力。7月，英國政府對國內業界展開相關市場調查與政策諮商。

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陶敦今天數次提到英國政府相關政策規劃著眼長遠利益，且「只認風險、不認國家」，並指出即便是與「最親密盟友國家」有關的投資交易案，過往也有應他要求特別依法審查的例子，原因是「有些經濟安全領域實在太重要，我們必須採取行動，確保它們只能留在英國」。

儘管如此，他說，許多經濟安全風險確實與中國，以及與伊朗、俄羅斯、北韓等「敵對國家」有關。（編輯：楊昭彥）1130419