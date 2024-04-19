荷蘭軍情局：中國間諜瞄準半導體等工業加強軍力

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（中央社阿姆斯特丹18日綜合外電報導）荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）今天發表的年度報告指出，中國間諜鎖定荷蘭的半導體、航太、海事等產業為目標，試圖加強中國的軍事力量。

路透社報導，荷蘭軍情局表示，中國持續對荷蘭及其盟國進行政治間諜活動，投入大筆資金收集西方知識和技術能力。

荷蘭軍情局說：「中國希望有自己的知識和技術，無需假手西方，並希望建立一支可與其他國家相抗衡的軍隊。」

荷蘭軍情局指出：「要做到這一點，（中國）需要尚未完全擁有的先進技術。它試圖自國外通過研究與投資等合法方式，或是利用情報機構取得。」

荷蘭軍情局2月首次公開將網路間諜活動歸咎於中國，軍情局當時表示，由國家支持的網路間諜去年已滲入荷蘭軍事網路。

荷蘭去年加入美國行列，以國家安全為由，禁止中國取得某些晶片的製造技術，同時限制先進晶片製造設備商艾司摩爾（ASML），不得將深紫外光曝光機（DUV）出口給某些中國客戶。

知情人士透露，本月稍早，美國政府也向荷蘭施壓，要求艾司摩爾停止為中國的部分機具提供服務。

荷蘭軍情局在年度報告中表示，中國持續瞄準西方軍事部隊以獲得現代武器系統和專業作戰知識，同時也尋求其他先進產業的知識。

該機構表示：「中國試圖綜合各種途徑掌握荷蘭技術，包括（網絡）間諜活動、公司內部知情人員、採購、規避出口限制，以及無需許可證的逆向工程等。」

該機構表示，中國情報機構去年擴大網路活動的範圍、強度和技術水準。

這份報告指出，中國大學在情報蒐集也發揮著重要作用，因為與西方公司合作的科學家，通常也為中國安全部門和國營企業工作。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130419