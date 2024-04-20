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俄羅斯戰地記者身亡 俄媒：遭烏克蘭無人機攻擊

2024/4/20 17:17
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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯國營媒體「消息報」（Izvestia）報導，旗下戰地記者埃雷明（Semyon Eremin）昨天於烏克蘭東南部遭遇烏國無人機的攻擊，最後傷重不治。

消息報指出，42歲的埃雷明近日採訪烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的一支俄國部隊，然而在返程途中遭到烏克蘭無人機襲擊，因此受傷身亡。

報導寫道：「本報戰地記者埃雷明4月19日於札波羅熱地區，受到烏克蘭第一人稱視角（FPV）無人機襲擊而喪命。他前往該地是為了拍攝一則報導。」

消息報提到，埃雷明生前最後一則報導是關於俄軍因應無人機的策略。

路透社報導，烏克蘭方面並未就此事立即發表評論。

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經進入第3年，戰場上無人機和砲火攻勢猛烈，加上俄烏兩國在長達1000公里的戰場前線對記者實施嚴格的限制措施，這使俄烏戰爭非常危險且難以報導。

推動全球新聞自由的非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）指出，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少已有15名記者在俄烏戰爭中喪命。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130420

#俄烏戰爭
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