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烏克蘭：俄軍22架無人機來襲 烏軍擊落17架

2024/3/18 21:33
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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭空軍表示，俄羅斯今天凌晨向烏國的9個州發射22架無人機，烏方防空系統擊落其中17架，其中1州因為殘骸掉落民宅屋頂引發火災。

烏克蘭軍方指出，烏軍攔截的俄方無人機遍布基輔（Kyiv）、波塔瓦（Poltava）、赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）、切爾卡瑟（Cherkasy）、基羅夫格勒（Kirovohrad）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、文尼察（Vinnytsia）、札波羅熱（Zaporizhzhia）及瑞夫尼（Rivne）等州。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州長賴薩克（Serhiy Lysak）通報，有殘骸掉落當地1棟民宅屋頂上，並引發火災。

另一方面，俄羅斯當局稱，烏克蘭今天砲擊俄國邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod）附近村莊，造成2人死亡，這使得貝爾哥羅德州自上週以來的遇害人數來到13人。（譯者：陳正健/核稿：施施）1130318

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