加媒：中國駐加拿大大使叢培武無預期離任

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（中央社台北21日電）加拿大副外長莫里森訪中之際，中國駐加拿大大使叢培武在沒有傳統卸任活動下傳出離任，外界認為突然離職；由於中加關係陷入冰點多年，有分析認為這釋出中加欲重啟高層互動的訊號。

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）18日報導，消息人士稱，叢培武自2019年以來擔任北京駐加國大使，已通知加方及他國外交使團，他將回國。

這篇報導指出，叢培武在信中告訴一些人，他的任期在本月9日結束，這讓外交使團中的一些人感到意外，因為很突然。大使層級的外交官通常會在離開前於駐在國舉行一系列離任告別活動。

報導提到，叢培武離任之際，加拿大外交高階官員正訪問中國。

據中國外交部官網，外交部副部長馬朝旭19日與加拿大副外長莫里森（David Morrison）舉行會談，雙方就中加關係及共同關心的問題交換意見。

有分析認為，這是中國與加拿大修復外交關係、重啟聯繫的訊號。

加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）研究中加關係的教授伊凡斯（Paul Evans）表示，目前加拿大的盟國都向中國派出高級代表團，例如美國、德國等。

伊凡斯認為，莫里森的訪問是高層外交層面逐步重新建立聯繫的前奏。

中國駐加國大使館對加媒報導沒有回應，目前官網上大使仍是叢培武。

加拿大與中國關係多年不睦，2018年加拿大警方在美國要求下逮捕當時在加國的華為財務長孟晚舟，引發中國憤怒。北京之後對加拿大祭出經濟限制，並指控和拘留兩名加拿大公民從事間諜活動。

叢培武2019年接任駐加國大使，任內兩國關係陷入冰點。

2020年加拿大宣布，由於兩國關係改變，決定放棄與中國的自由貿易談判。叢培武持續批評加國與美國，指責美國在孟晚舟事件上的作法不但野蠻且是霸凌行為，完全違背國際關係基本準則，並稱加拿大在這起事件中受到美國利用，「充當了美國的幫凶」，呼籲加拿大反思。

叢培武之後也警告加拿大政府，要求停止提供政治庇護給香港示威者。2023年加拿大眾議員莊文浩披露在香港親屬遭中方威脅，引發中國與加拿大互逐外交官，令兩國關係再陷危機。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130421