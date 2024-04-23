Meta開放Quest作業系統 第三方裝置商也可用

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（中央社紐約22日綜合外電報導）臉書母公司Meta Platforms今天表示，將首次與微軟（Microsoft）等對手設備製造商共享頭戴裝置Quest的作業系統，以擴大對新興虛擬和混合實境業的影響力。

路透社報導，Meta Platforms在部落格文章中表示，此舉將允許合作夥伴公司使用Meta Horizon OS來構建他們的頭戴裝置。改名為Meta Horizon OS的作業系統可為裝置帶來手勢辨識、穿透、場景理解和空間定錨等功能。

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Meta Platforms表示，合作夥伴華碩和聯想將使用該作業系統來打造適合特定活動的裝置。根據Meta Platforms聲明，Meta還利用它製作「靈感來自於」微軟Xbox遊戲機的限量版Quest頭戴裝置。

此舉凸顯Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）讓Meta平台為虛擬實境和混合實境設備提供支援的雄心，仿效Alphabet旗下Google（谷歌）讓手機作業系統Android成為開放源的方式，成為智慧型手機市場關鍵參與者。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130423