德英對中國間諜採取行動 北京稱政治操弄

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（中央社記者張淑伶上海23日電）德、英今天皆對涉嫌向中國傳送秘密情資的可疑間諜展開行動。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上表示，「中國間諜威脅論」在歐洲輿論場並不新鮮，他將這些歸為「反華的政治操弄」。

中新網等媒體報導，今天的中國外交部例行記者會上，有記者就德國一名政治人士的助手涉嫌為中國從事間諜活動被捕，詢問中方回應。

汪文斌說，注意到有關的報導和相關的「炒作」。「中國間諜威脅論」在歐洲輿論場並不新鮮，近年來更是每每在中歐雙方高層互動的前後，就會出現新一輪的炒作。「這種炒作意圖十分明顯，就是要抹黑打壓中國，破壞中歐的合作氛圍。」

汪文斌說，中方在相互尊重、互不干涉內政的原則基礎上，和包括歐洲在內的世界各國開展合作，也在遵守法律法規的基礎上，推進和相關方的互利合作。「我們希望德方有關人員摒棄冷戰思維，停止藉所謂的『間諜風險』搞反華的政治操弄。」

另有記者提問，英國方面指控兩名男子為中方從事間諜活動，就此詢問中方回應。

汪文斌說，去年9月份中方曾經就相關的報導作出過回應。他重申，所謂「中方涉嫌竊取英國情報」的說法完全是無中生有、惡意詆毀。「希望有關人士有關方面停止反華的政治操弄。」

外媒報導，德國聯邦檢察官辦公室今天表示，警方已逮捕1名極右派德國另類選擇黨（Alternative for Germany, AfD）議員助理。他被控向中國情報單位提供有關歐洲議會的談判和決策資訊，還在德國監視中國反對派人士，「案情十分嚴重」。

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另外，稍早德國調查人員在西部逮捕3名涉嫌提供海事科技情資的德國人。他們被控參與中國國家機構資助的情資蒐集計畫，以及非法向中國出口雷射器。

在英國方面，有兩名男子被控在2021年至去年間向中國移交「文章、筆記、文件或資料」。其中，29歲的凱希（Christopher Cash）曾在英國國會擔任研究員。這兩名英國人被控違反政府機密法，26日將在倫敦法院出庭。（編輯：謝怡璇）1130423