日本人口戰略會議報告：未來30年744城鎮有消失風險

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（中央社記者戴雅真東京24日專電）由日本民間專家組成的「人口戰略會議」今天發布報告，表示日本全國有744個市町村，也就是將近4成城鎮面臨消失的風險，主因是到了2050年，介於20至39歲、主要生育年齡的女性人口將會減少一半，政府需要迫切採取對策。

日本經濟新聞報導，報告書根據「國立社會保障人口問題研究所」的推算估計，將日本全國1729個地方自治體分為4大類，其中推估在未來30年內、2050年為止，20歲至39歲年輕女性人口將會減半的市區町村，被定義為「面臨消失風險的自治體」。

第2類是雖然沒有面臨消失風險，但出生率低，且人口成長主要仰賴外部人口流入的地區，被稱為「黑洞型自治體」。第3類則是100年後，年輕女性仍占全部人口的近5成，被稱為「自立持續可能性自治體」，第4類則為「其他」。

根據統計，「面臨消失風險的自治體」以北海道函館市、青森縣青森市為代表。「黑洞型自治體」則有東京都世田谷區、大阪府大阪市等共25個城鎮，包括東京23區當中的16區。

「自立持續可能性自治體」有65個，例如千葉縣流山市，但僅占整體不到4%。被列為「其他」的地方政府有895個，其中大多數也面臨年輕女性人口下降問題。

若按地區劃分，東北地區有165個城鎮面臨消失風險，數量和比例均為最高。另一方面，大城市像是東京都、大阪市以及京都市，則多為「黑洞型自治體」。

前總務大臣、人口戰略會議副議長增田寬也在記者會上表示，「都市有外國人，以及來自地方的人口湧入，光從數字上看，缺少人口減少的危機感。」

增田主持的另一個民間團體「日本創成會議」在2014年以同樣定義發表了另一份報告，當時推估在2040年將有896個地方政府因為生育年齡女性人口減半，面臨消失風險。儘管在這次的報告中，有消失風險的城鎮減少至744個，但增田表示，這是因為外國人口增加，「少子化的趨勢並沒有改變。」

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根據總務省的人口推算，2023年10月，日本人口較前一年減少83萬7000人，創下1950年來最大降幅。另一方面，外國人口比前一年增加24萬3000人，來到315萬9000人，創下歷史新高。

日本生育率逐年下降，根據厚生勞動省去年公布2022年人口動態統計，顯示每位女性一生所生的孩子數為1.26，連續7年下降。人口問題研究所認為，為了維持人口數量，這個數字應該要在2.07左右，也就是每位女性一生要生2個孩子以上。（編輯：陳慧萍）1130424