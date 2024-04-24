雪梨主教遇襲事件 澳洲反恐小組再逮捕7名青少年

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（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲反恐小組今天逮捕7名青少年，他們據稱與被控出於宗教動機襲擊雪梨1名主教的少年有關，另有5人受到警方詢問。

路透社報導，亞述基督教教派（Assyrian Christian）教會主教艾馬紐（Mar Mari Emmanuel）4月15日網路直播布道期間遭1名16歲青少年持刀砍傷，後者因此被控犯有恐怖主義罪行。

澳洲警方表示，這次行動由1支400多名員警和安全人員組成的團隊參與，在行動中逮捕了這名青少年的同夥。

法新社報導，這名青少年已因襲擊被拘留，但警方表示另外7名「受到宗教驅使」的青少年目前也被逮捕，稱他們是「更廣泛的同伴和同儕網絡」的一部分。

新南威爾斯州（New South Wales）警察廳副廳長哈德遜（Dave Hudson）在逮捕行動後的記者會上表示：「我可以保證社區不會持續受到威脅，我們今天採取的行動已經降低任何未來或造成進一步傷害的風險。」

哈德遜表示，對於這個網絡的「密集」監視描繪出一幅令人擔憂的畫面，必須立即採取行動，他說：「恐怖主義環境和網路上年輕人的激進化是我們持續面臨的問題。」

哈德遜告訴媒體：「他們在監視期間的行為使我們相信，如果他們要採取任何行動，我們將無法預防。而我們透過調查認為，很可能會再發生攻擊事件。」

澳洲聯邦警署（Australian Federal Police, AFP）反恐專家巴瑞特（Krissy Barrett）表示，這個網絡「具有類似暴力極端主義的意識形態」。

儘管警方認為可能會有攻擊事件發生，巴瑞特表示，他們目前尚未找到任何關於「特定地點、時間或目標」的證據。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130424