被英相點名威權國家 中國稱政客為增軍費找藉口

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（中央社台北25日電）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）稱中國為「威權軸心國」，令中國不滿。中國以「這個政客」稱呼蘇納克，指其發言是「為增加軍費尋找藉口」，並批評英國政府在國際上到處挑事生非。

蘇納克訪問波蘭並於當地時間23日發表演說時指出，由俄羅斯、伊朗、北韓、中國等組成的威權軸心國日益強勢，且與它們各自的代理人正以更快的速度，同時間在更多地點造成更多的不穩定。

蘇納克並宣布，英國將持續提高國防支出，未來6年擬額外投資750億英鎊（近新台幣3.1兆元），並至2030年達到一年870億英鎊、也就是國內生產毛額（GDP）2.5%的水準。

這席話隨即引發中國的不滿，中國駐英國大使館發表聲明回應。

根據中國駐英國大使館官網發布，駐英使館發言人對於蘇納克的言論表示，注意到「這個英國政客」在為增加軍費尋找藉口，「強烈譴責他對中國的無端指責和惡意誹謗，堅決反對他煽動對立對抗的冷戰言論」。

他說，中國是一個愛好和平的國家，始終站在和平與正義一邊。中國處理國際衝突的態度始終是勸和促談、推動和平解決。中國連續多年對世界經濟成長貢獻率超過1/3。中國始終致力於促進國際合作，維護世界穩定。這些都是鐵的事實。

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他表示，「英國當前的政府在國際上到處挑事生非」，在烏克蘭問題上一味為衝突一方提供進攻性武器、火上澆油；在聯合國安理會討論加薩問題時多次反對立即停火的決議，不支持巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國，並繼續向以色列提供武器，「英方在國際和平與正義問題上現在沒有任何道義可言」。

中國駐英使館發言人稱，「奉勸英方政客收斂好鬥言論，停止無端指責中國，停止製造陣營對抗，多花點心思關注國內經濟民生、真正為世界和平與正義做點事」。（編輯：吳柏緯/廖文綺）1130425