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哥倫比亞與以色列斷交 哈瑪斯讚一大勝利

2024/5/2 10:25（5/2 10:36 更新）
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4月29日加薩走廊被以色列空襲後，建築物毀損。（安納杜魯新聞社）
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（中央社波哥大1日綜合外電報導）南美洲國家哥倫比亞總統裴卓今天宣布將切斷與以色列的外交關係，並稱以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在加薩戰爭實施「種族滅絕」。哈瑪斯盛讚此舉是一大「勝利」。

法新社報導，裴卓（Gustavo Petro）在哥倫比亞首都波哥大（Bogota）舉行的國際勞動節集會上指出：「明天（週四）將與以色列國斷交…因為以國有一個種族滅絕的首長。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列南部發動史無前例的突襲，以國旋即採取報復，裴卓一直嚴厲批評以色列對加薩（Gaza）的攻擊。

根據以色列統計，哈瑪斯攻擊導致約1170人死亡，其中大部分是平民。此外還有約250人在這場突襲中遭到劫持，目前仍有129名人質被囚禁在加薩，據信其中34人已喪生。

哈瑪斯治下的加薩衛生部稱，以色列對加薩的報復性攻勢至少奪走3萬4568條人命，其中大多是婦孺。

裴卓今天告訴數以千計支持者，這個世界無法接受「種族滅絕，整個民族被消滅」。

他說：「如果巴勒斯坦滅亡，人類也會滅亡。」語畢現場響起熱烈掌聲，其中有些支持者手中高舉著力挺巴勒斯坦的標語。

以色列則稱裴卓「反猶太且充滿仇恨」，還說他的立場相當於向哈瑪斯提供獎勵。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在社群媒體X表示：「哥倫比亞總統承諾要獎勵哈瑪斯殺人犯和強暴犯，今天他做到了」。

「歷史會記得，裴卓選擇與人類已知最卑劣的一群人站在一起，這些人燒殺嬰童、強暴婦女，還綁架無辜平民。」

哈瑪斯則盛讚哥國選擇與以色列斷交的舉動是一大「勝利」。

以哈戰爭爆發後，玻利維亞、貝里斯和南非先前已相繼與以色列斷交或暫停外交關係，哥倫比亞、智利及宏都拉斯等數個拉美國家則召回駐以大使。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1130502

哈瑪斯
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裴卓
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