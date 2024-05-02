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GoPro控中國業者侵犯專利 美貿易委員會展開調查

2024/5/2 14:13
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國運動攝影機領導品牌GoPro指控中國一家公司進口類似產品至美國，侵犯其相機、系統和配件專利，美國國際貿易委員會（USITC）將對此展開調查。

路透社報導，美國國際貿易委員會今天在一份公告中表示，根據1930年美國關稅法第337條（Section 337 of the Tariff Act of 1930），對總部位於深圳的影石科技展開調查；影石科技生產Insta360系列相機產品。

GoPro堪稱是穿戴式運動攝影機代名詞，該公司已要求貿易專家小組發布排除和停止令，禁止進口Insta360產品。

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GoPro指控指控影石科技的Insta360產品侵害專利，包括其運動和360度全景相機和系統、相關底座架構和框架，侵犯了GoPro在HERO和MAX機型採用「新穎且專有的超廣角（SuperView）、虛擬鏡頭、超級防手震（HyperSmooth）、地平線修正（Horizon Leveling）等技術專利。

GoPro表示，這些技術能讓影像畫面變得更為寬廣，從而為使用者帶來「身歷其境」的觀看體驗。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130502

#美國國際貿易委員會
#美國
#GoPro
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