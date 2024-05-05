西班牙總理與阿根廷總統不對盤 外交口水不斷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里4日綜合外電報導）西班牙和阿根廷今天在外交問題上劍拔弩張，兩國就毒品使用和經濟衰退互相指責。

法新社報導，西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）昨天晚上暗示阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）服用毒品，讓這兩個國家關係降至冰點。

米雷伊的辦公室今天回擊，宣稱西班牙的總理桑傑士（Pedro Sanchez）給人民帶來「貧困和死亡」，危及西班牙的團結。

米雷伊即將在2週後訪問西班牙，自稱「無政府資本主義者」的他，訪問期間將避開西班牙的社會勞工黨政府，而是參加極右翼的民聲黨（Vox）活動，米雷伊同時也未規劃拜會桑傑士或西班牙國王。

桑傑士與米雷伊兩人關係一直不好，桑傑士在去年阿根廷大選時支持米雷伊的競選對手馬薩（Sergio Massa），自米雷伊勝選後也不曾與他聯繫。

另一方面，民聲黨領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）曾飛往阿根廷的布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）參加米雷伊的就任儀式。

米雷伊這次的憤怒顯然是因普恩特在言談中暗示他吸毒。

普恩特在昨天一場社會勞工黨的會議中表示，競選期間「我在電視上看到米雷伊」，「我不知道那是在服用…某些東西之前還是之後。」

米雷伊的辦公室在幾小時內就發表了一份官方聲明，痛斥西班牙總理。

聲明中寫道：「桑傑士的社會主義政策只會帶來貧困和死亡，置中產階級於險境。」

西班牙外交部表示：「西班牙政府斷然拒絕這些毫無根據的言論…這些言論並不能反映兩國及其兄弟人民之間的關係。」

米雷伊將參加5月18日至19日由民聲黨籌辦的活動，該黨將在下個月的歐洲議會選舉與社會勞工黨競爭。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1130505