西班牙總理結束中東行 將赴國會談論以巴衝突

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（中央社馬德里10日綜合外電報導）西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）近日剛赴中東訪問，今天將向國會就以巴衝突發表談話，預計闡明承認巴勒斯坦國家地位的計畫。

法新社報導，桑傑士先前對加薩走廊（Gaza Strip）戰事提出批評，使得西班牙與以色列緊張升溫。

按慣例，桑傑士從峰會或外交訪問歸來後會向國會發表談話，本月1日到3日赴約旦、沙烏地阿拉伯和卡達的3天訪問也不例外。

桑傑士這趟訪問聚焦在加薩情勢，此行因以色列無人機襲擊「世界中央廚房」（World Central Kitchen）車隊導致7名志工喪生而蒙上陰影。世界中央廚房是由西班牙裔美國名廚安德瑞斯（Jose Andres）創辦、總部設在美國的慈善組織。

遇害的世界中央廚房志工當時在加薩運送糧食，他們的車隊遭3枚飛彈擊中，桑傑士譴責這起「殘酷攻擊」。

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他訪問位於約旦的巴勒斯坦難民營時表示：「我期望並要求以色列政府盡快澄清這起殘酷攻擊的具體情況，這場攻擊奪走7名志工的生命，他們當時不過是在提供援助。」

桑傑士與其他多數全球領袖一樣要求實施「兩國方案」（two-state solution）因應以巴衝突，但也敦促世界承認巴勒斯坦國，這與其他西方大國的觀點不同，後者認為這只能作為與以色列談判和平的一環。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130410