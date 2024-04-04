名廚安德瑞斯：援助加薩車隊有清楚標示 以軍仍一輛接一輛轟

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）名廚安德瑞斯今天接受路透社專訪時激動地說，他創辦的慈善組織「世界中央廚房」7名人道工作者在加薩遇害，是遭到以色列「系統性且一輛車接著一輛車」的鎖定式攻擊。

安德瑞斯（Jose Andres）透過視訊說，「世界中央廚房」（World Central Kitchen）事前跟以色列軍方清楚溝通過。他說，以軍知道他手下工作人員的行動。

他說：「這並非倒楣發生了『喔，我們不小心把炸彈丟錯地方』的情況。」

「這是支全長超過1.5、1.8公里，有著非常清楚標示的人道車隊，車頂繪有我們引以為傲的彩色標誌。」他說，這「很清楚地標示出我們的身分和目的」。

安德瑞斯表示，以色列國防軍知道車隊的行蹤。他呼籲由美國政府、由每個遇害人道工作者所屬國家的政府著手進行調查。

他說：「他們在非衝突區、在以色列國防軍控制的區域鎖定我們。他們很清楚在那條路上移動的是我們團隊的3輛車。」

路透社報導，這些人道工作者是在監督由海路送進加薩的100噸糧食卸貨後，因車隊遇襲而殉職。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）出面表示以方並非蓄意攻擊車隊。

車隊半路遇險 3輛車一個接一個挨轟

安德瑞斯形容他是如何知道攻擊事件經過，說一開始他的組織與加薩團隊失聯，直到看到遺體畫面才知道發生什麼事。

他說，以色列國防軍攻擊第1輛裝甲車時，團隊還能脫身跑到第2輛車，但第2輛車也遭攻擊，他們不得不移至第3輛車。

他說，人道工作者試圖溝通表明身分。他還說，以色列國防軍知道這些人位在他們控制的區域之內。

接著第3輛車也遇襲，「而我們看到了接下來的後果」。

喪生的7名人道工作者包含澳洲、英國和美國公民。

安德瑞斯之前曾說，世界中央廚房上個月起開始與西班牙慈善團體「張開手臂」（Open Arms）合作，透過以賽普勒斯為起點的海上走廊將糧食運送給加薩北部的飢民。他說，慈善團體與以軍、阿拉伯各國等單位密切協合作。

安德瑞斯拒絕接受以美兩國對以軍並非蓄意攻擊人道工作者的說法，他說，援助車隊前前後後遇襲次數可能超過3次。

他補充說：「就算我們當初沒有（跟以色列國防軍）協調，沒有一個民主國家也沒有一個軍隊能鎖定平民和人道工作者。」

以軍：犯下嚴重錯誤 非蓄意傷害人道工作者

以軍發言人在回應安德瑞斯評論時，援引參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）先前的話說，這起事件是嚴重錯誤，並說這次攻擊「並非意在傷害世界中央廚房人道工作者」。

根據聯合國數據，自去年10月以來，至少有196名人道工作者在加薩喪生。控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）先前曾指控以色列鎖定援助分發站。

「世界中央廚房」是現年54歲的安德瑞斯於2010年海地強震過後所設立，試圖繞過世界各地的繁文縟節向災區提供緊急援助，包括遭俄羅斯入侵的烏克蘭。

加薩之所以爆發衝突，是因為哈瑪斯去年10月7日跨境突襲以色列南部，殺害1200人並擄走大批人質；以色列旋即向哈瑪斯控制的加薩發動報復攻擊。

以哈戰爭爆發以來，人口稠密的加薩地區大多已成廢墟，230萬人口中絕大部分都流離失所。據哈瑪斯治下的加薩衛生當局說法，當地已有超過3萬2000人喪生。

安德瑞斯說，美國需要拿出更多作為來停止以哈戰爭。他並質疑拜登政府一邊向加薩提供援助，一邊武裝以色列的作法。

這位名廚也不明白尼坦雅胡要如何以一場戰爭來拯救遭哈瑪斯擄走的人質，尤其是這些人質「可能已命喪」於以色列用來對付巴勒斯坦人的武器所造成的廢墟之下」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130404