以色列空襲加薩 世界中央廚房援助人員喪命

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（中央社巴勒斯坦自治區加薩走廊1日綜合外電報導）美國慈善組織「世界中央廚房」創辦人安德瑞斯表示，數名工作人員今天在以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動的襲擊中喪命。

安德瑞斯（Jose Andres）是「世界中央廚房」（World Central Kitchen, WCK）創辦人兼名廚，他在社群媒體網站X上發文，稱該組織「在以色列國防軍（IDF）對加薩的空襲中，失去了一些兄弟姐妹，為他們的家人、朋友及整個WCK大家庭感到心碎和悲傷」。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）控制的加薩衛生部門稍早表示，以色列鎖定並襲擊4名外國援助人員及他們的巴勒斯坦司機的車輛後，他們的遺體被送到加薩中部迪爾巴拉（Deir al-Balah）的醫院。

哈瑪斯在一份聲明中表示，（遇害的）援助人員包括「英國、澳洲、波蘭籍，第4人則是國籍未知」，第5名遇害者是一名巴勒斯坦司機兼翻譯。

以色列軍方在聲明中表示，他們正「採最高規格進行徹底調查，以瞭解這起悲慘事件的情況」，又說「一直在與世界中央廚房密切合作」，向巴勒斯坦人提供援助。

法新社記者在位於迪爾巴拉的艾格撒醫院（Al-Aqsa Hospital）看到附近躺著5具屍體，上面有3本外國護照。

世界中央廚房參與運送由船隻從賽普勒斯送抵的援助物資，並參與加薩臨時碼頭的建設。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130402