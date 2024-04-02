以色列襲加薩援助人員喪命 白宮深感悲痛促調查

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國援助組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen, WCK）有數名工作人員在以色列對加薩走廊的軍事攻擊中喪命，白宮今天對這個消息感到「悲痛」。

法新社報導，美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）在社群媒體平台X上寫道：「我們對這起攻擊深感悲痛與不安…人道援助人員在運送迫切需要的援助物資時必須受到保護，我們敦促以色列迅速調查事發經過。」

以色列軍方在聲明中表示，正在「最高層級進行徹底審查，以了解這起悲慘事件的事發情況」，並補充說軍方一直「在與世界中央廚房密切合作」，努力向巴勒斯坦人提供援助。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）控制的加薩政府媒體辦公室今晚表示，以色列對加薩走廊發動空襲，非政府組織世界中央廚房至少有5名職員喪命。

以下是路透社彙整的世界中央廚房詳細資訊：

● 2010年海地發生大地震後，米其林星級名廚安德瑞斯（Jose Andres）與他的妻子派翠西亞（Patricia）成立非政府組織世界中央廚房，起初是為了向倖存者提供緊急糧食援助。

● 世界中央廚房以此為基準拓展開來，進而向其他天災生還者、難民和受衝突影響的人提供復原力訓練、餐點與支援。

● 俄羅斯於2022年發動全面入侵後，世界中央廚房已在烏克蘭提供數以千萬計餐點。

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● 世界中央廚房3月透過從賽普勒斯出發的海上走廊，參與向加薩運出第一批援助物資。第2批載有322噸食品的海上援助物資將於本週初運抵加薩。

● 創辦人安德瑞斯是西班牙裔美國廚師、餐館老闆與食譜作者，他位於華府的餐廳迷你吧獲得米其林二星肯定。安德瑞斯2015年獲得時任美國總統歐巴馬頒發的國家人文獎章（National Humanities Medal）。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1130402