哈瑪斯同意停火提案 加薩群眾歡呼盼苦難終結

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（中央社加薩走廊拉法市6日綜合外電報導）在巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」同意埃及、卡達提出的與以色列停火提案後，群眾今天在加薩走廊（Gaza Strip）南部的拉法市（Rafah）街頭起舞歡呼、朝天鳴槍。

法新社報導，人們聽到消息後喜極而泣，高呼「真主至大」（Allahu Akbar），並朝天鳴槍慶祝。

56歲的法拉（Nour al-Fara）說：「聽到停火（提案）消息後，我很開心，滿懷感恩跪在真主面前。」她說，在以色列部隊命令拉法市部分地區的居民在「有限的行動」展開前撤離後，她的家人「從今早就開始焦慮，打包行李準備離開」，現在她特別鬆了一口氣。

數百名群眾聚在一起，他們揮舞巴勒斯坦旗幟，甚至有人高舉派對用的煙霧製造機為這個歡樂的場合營造氣氛，其他人則騎在朋友肩上拍手慶祝。

有人在慶祝之餘，也擔心未來要如何在慘遭戰火蹂躪的加薩生活下去。40歲的阿布杜哈米（Bakri Abdulhamid）說，他一開始很高興，但「我們也在等占領方同意」，他希望加薩人明天就能「回到我們的家園，終結這場苦難」。

與此同時，還有一些以色列人質仍被扣留在加薩，他們的家屬今天要求以色列把握這個「機會」與哈瑪斯（Hamas）達成釋放所有人質的協議。

人質家屬團體在聲明中說，哈瑪斯同意停火提案，「必須為那些遭哈瑪斯俘虜7個月的人質返家鋪路」。家屬們堅信「現在正是相關各方履行承諾的時候，把這個機會化為協議，讓所有人質回家」。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1130507