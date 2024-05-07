離任美軍印太司令談中國威脅 對台挑釁與日俱增

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（中央社台北7日綜合外電報導）剛卸下美軍印太司令部司令一職的阿基里諾（John Aquilino）上週接受美國媒體訪問時，針對中國與日俱增的安全威脅再次提出警告。

美國公共電視網（PBS）本月2日在影音頻道YouTube發布專訪阿基里諾的影片。阿基里諾於3日將指揮權交接給新任司令帕帕羅（Samuel Paparo）。

阿基里諾在影片中說，回顧他擔任司令的過去3年，「安全環境出現劇烈改變，而且並不是往好的方向改變」，中國被視為最令人擔心的安全威脅，在各領域都愈來愈具侵略性，他們挑戰現有國際規則，好讓一個不會造福區域內其他人的專制社會獲益，他們擴充軍力，言詞和行動都愈來愈強硬，也愈來愈危險。

他說，中國的行動破壞了區域穩定，例如讓那些享有完整權利的菲律賓海警、船員和在專屬經濟區作業的漁民陷入風險。

中國行動增加美中衝突機率?

記者提到，萬一擦槍走火，對美國將構成嚴重挑戰。阿基里諾回應，這對美國和政策層面當然是一項挑戰，重點在於，目前與中國頻頻對峙的是菲律賓，「但我們要強調一個事實：中國在整片南海都提出同樣的（主權）主張」。

記者提到台灣總統當選人賴清德將於本月就職。阿基里諾說，美國對台政策並未改變，美國支持和平解決爭議，讓兩岸人民都不受脅迫，但現況並非如此，「海上、空中、網路和資訊等領域的挑釁行為與日俱增」，而且不只針對台灣本島，還有馬祖、金門等地。

記者提到，美國前總統川普和現任總統拜登政府都曾呼籲台灣採購更多機動性強的較小型武器，有些專家認為台灣做得不夠，但烏克蘭經驗提供了啟示。

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阿基里諾說，在烏克蘭遭俄羅斯入侵後，台灣當然採取了措施，首先是理解難以想像的事情可能真的會發生，也採取了正確行動，在採購品項、操作方式、整合方式等方面做選擇，而美方依據「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）準備好予以支持。

談到中俄關係時，阿基里諾說，他關注的是中國有能力利用「軍民融合」的掩護，向俄國提供不至於直接致死的援助物資，應該擔心的是中俄之間這種沒有上限的關係。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1130507