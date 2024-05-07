雅加達前華裔省長鍾萬學可能回鍋再次參選

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（中央社記者李宗憲雅加達7日專電）印尼最大政黨民主奮鬥黨高層透露，雅加達前省長鍾萬學與阿尼斯可能被提名，角逐11月的雅加達省長選舉。兩人在2017年的雅加達省長選舉中互為對手，最後由阿尼斯勝選。如今這兩人可能再度參選，引發討論。

民主奮鬥黨（PDIP）高層今天透露，黨內正考慮提名雅加達前省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）或阿尼斯（Anies Baswedan）角逐11月舉行的雅加達省長選舉。目前仍不確定是提名其中1人，或兩人搭擋參選。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，民主奮鬥黨秘書長哈思托（Hasto Kristiyanto）證實，阿尼斯和鍾萬學在黨內的雅加達省長參選名單內，但他仍無法確定兩人最終會成為候選人。

哈思托說：「我們是一個具有印尼特色的民主政黨，所以提名過程是由下到上。」他補充，目前仍在敲定流程，因此不能透露更多細節。

無黨籍阿尼斯是雅加達前省長，他在2月角逐總統大選，以24.95%的得票率輸給普拉伯沃（Prabowo Subianto）落選。但更早前，阿尼斯在2017年雅加達省長選舉中的第二輪投票，打敗尋求連任的華裔鍾萬學。

鍾萬學在2017年的選舉後，因褻瀆宗教入獄，2019年獲釋後，即加入民主奮鬥黨，並被任命為印尼國營石油公司（Pertamina）董事長。

2月總統大選時，鍾萬學以支持民主奮鬥黨提名的總統候選人為由，辭去印尼石油董事長職務，避免遭質疑濫用國家資源輔選。

鍾萬學最近積極經營自媒體，在社群網站上與網友互動，並談論有關雅加達省長的看法，及雅加達淹水和塞車等問題，使得外界討論他再次參選雅加達省長的可能性。（編輯：韋樞）1130507