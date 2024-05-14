王毅會見韓外長 稱中韓要加強溝通交往

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（中央社記者呂佳蓉北京14日電）中國外長王毅13日與韓國外長趙兌烈（Cho Tae-yul）舉行會談。王毅說，雙方要相互理解尊重，加強溝通交往，消除誤解，增進互信。

據中國外交部網站消息，王毅說，近段時間，中韓關係面臨困難和挑戰，這不符合雙方共同利益，也不是中方願意看到的。

王毅進一步指出，希望韓方與中方一道，堅守兩國建交初心，堅持睦鄰友好方向，堅定互利合作目標，排除干擾，相向而行，合力推動中韓關係健康穩定發展。

王毅還說，中韓之間沒有根本利害衝突，應追求和而不同的境界。雙方要相互理解尊重，加強溝通交往，消除誤解，增進互信。希望韓方恪守一個中國原則，妥善慎重處理涉台問題，夯實兩國關係的政治基礎。

據中方的訊息，趙兌烈表示，希望此次訪問成為韓中關係向前邁進的重要一步，推動韓中關係發展、攜手應對共同挑戰，符合兩國和兩國人民的共同利益，也是國際社會的期待。

趙兌烈說，韓國不贊成零和博弈，希望平衡地與各國發展關係，願與中方增進互信、擴大共識、聚焦合作，盡可能避免地緣政治因素制約，共同開啟韓中合作新局面。

另外，雙方還針對中日韓合作、朝鮮半島局勢等共同關心的問題交換意見。

據北京日報旗下的長安街知事報導指出，過去幾年，韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）對美日採取「一邊倒」式外交政策，並未將「平衡地同各國發展關係」落到實處，中韓關係也一度陷入僵局。

今年1月，趙兌烈接替朴振成為韓國新任外長，此訪也是他上任後首次訪問中國。報導分析，此訪令中韓關係有可能轉換氛圍。（編輯：陳鎧妤）1130514