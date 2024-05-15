小飛機機腹著地降落 日本福井機場跑道暫閉

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本國土交通省（簡稱國交省）表示，一架小型飛機今天下午在機腹著地的狀況下，降落福井縣坂井市的福井機場。這起事件未造成人員傷亡，不過跑道因此暫時關閉。

日本放送協會（NHK）報導，這架飛機上有一名飛行員，並未因此受傷，事發當時正在訓練。國交省目前還在調查詳情。

福井放送（FBC）報導，福井縣機場事務所表示，這架飛機的機型為法國Socata公司生產的TB-21小型螺旋槳飛機，飛機為個人所有。

機上的飛行員在今天下午1時40分起至2時30分，反覆於福井機場訓練起降。這架飛機準備降落時，在起落架未完全打開的情況下，機腹摩擦地面著陸。

福井機場1966年啟用，曾經有定期航班往來東京，不過後來使用該機場的旅客劇減，1976年就沒有定期航班在福井機場起降。

如今，福井機場主要被用作小型飛機基地、滑翔機訓練場地，或是為警察單位、福井縣的防災直升機等使用。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130515