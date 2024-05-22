中國揚言：任何人頑固遏中反中 必將嚴懲

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（中央社台北22日電）中國昨天宣布制裁美國前聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格，中國外交部今天揚言，對於頑固「遏華反華」的任何人、任何組織，中方都將依法予以嚴懲。

據澎湃新聞，中國外交部22日下午舉行例行記者會，有記者提問：中國外交部網站21日公布了對蓋拉格（Mike Gallagher）採取反制措施的決定，中方希望傳遞什麼訊息？

汪文斌聲稱，蓋拉格近年來「出於一己私利和對華偏見」，在涉中問題上「嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重干擾破壞中美關係，嚴重損害中方利益和中美兩國共同利益，性質和影響都十分惡劣」。

他說，依據中國「反外國制裁法」，中方決定對蓋拉格採取反制措施，包括禁止其本人入境，凍結其在華財產，禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動，具體內容已透過外交部令公布。

汪文斌並稱，必須強調，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，「對於頑固遏華反華的任何人、任何組織，中方都將依法予以嚴懲」。

蓋拉格以對中國鷹派立場出名，曾在2023年初祕密訪台並晉見時任總統蔡英文。今年2月宣布不競選連任眾議員，並在4月離任。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130522