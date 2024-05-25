印度大選第6梯次投票 朝野政黨逐鹿首都德里

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（中央社記者林行健新德里25日專電）印度國會下議院選舉今天進行第6梯次投票，在58個選區中，全印度政治中心的首都德里成為執政與在野陣營必爭之地。

印度下議院選舉號稱世界最大規模民主投票，全國選民逾9.7億人，自4月19日起依選區、分7梯次投票，最後一梯次投票為6月1日，預定6月4日統一開票。

第6梯次投票今天登場，涵蓋全國8個邦和聯邦屬地，計有58個選區，包括首都德里的7個選區在內。

德里是印度政治與行政中心，下議院投票結果對明年的德里議會（Delhi Legislative Assembly）選舉，將具指標意義。

雖然德里議會自2013年起已由小老百姓黨（AAP）所掌控，AAP成為德里的執政黨，但就下議院選舉而言，德里的7個下議院選區，過去兩屆都由在中央執政的印度人民黨（BJP）橫掃。

小老百姓黨與印度最大在野黨「國大黨」（Congress）票源重疊，因此本屆選舉決定聯手，由小老百姓黨派人出征德里的4個下議院席位，國大黨則挑戰另3個席位，以免重蹈選票分散的覆轍。

德里首席部長（Chief Minister）克里瓦爾（Arvind Kejriwal）過去推出諸多社會福利措施，在德里頗具人氣，他今年3月被指涉貪而入獄，激起在野陣營的團結意識，可能為在野陣營候選人帶來同情票。

印度最高法院5月10日批准克里瓦爾暫時交保至6月1日，讓他可在本屆大選中助選及拉票。

克里瓦爾在造勢活動中主攻民生議題，包括通貨膨脹與高失業率，國大黨精神領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）則抨擊BJP專制獨裁，呼籲民眾透過選票來捍衛民主。

總理莫迪（Narendra Modi）籲請選民投票給BJP和執政聯盟推出的候選人，讓印度近年來的快速發展延續下去；莫迪的得力助手內政部長夏哈（Amit Shah）則是抨擊在野陣營貪汙，且不支持重建印度教徒極為重視的羅摩神廟。

第6梯次的合格選民達1億1130萬人，設置的投票所超過11萬4000個。由於正值酷暑，有2萬3659名百歲人瑞、89萬3000名85歲以上長者、以及95萬8000名身心障礙選民，獲准在家中投票。

印度採議會內閣制，內閣閣員必須是上議院或下議院議員，總理一般來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。印度人民黨自2014年起主導下議院，今年爭取第3度執政。（編輯：郭中翰）1130525

印度國會下議院選舉25日進行第6梯次投票，投票所多設在學校。圖為首都德里選民進入一所學校準備投票。中央社記者林行健新德里攝 113年5月25日

印度國會下議院選舉25日進行第6梯次投票，圖為選務人員在首都德里的一個社區內，為準備投票的選民查驗身分，比對選民名冊。中央社記者林行健新德里攝 113年5月25日