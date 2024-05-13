印度在野領袖宣布大選政見：收復被中國侵佔土地

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（中央社記者林行健新德里13日專電）印度國會下議院選舉進行中，涉貪汙案暫時交保的在野陣營重要領袖、首都德里首長克里瓦爾，昨天宣布競選政見，包括電費、教育與醫療等費用減免，以及收復被中國侵佔的土地。

克里瓦爾（Arvind Kejriwal）是小老百姓黨（AAP）創黨人兼AAP全國召集人，現為德里國家首都轄區（NCT）首席部長，同時是在野政黨聯盟「印度全國發展包容性聯盟」（INDIA）的領袖之一。

首席部長若對應中央政府的職位，相當於總理。

印度自4月19日起開始為期6週的國會下議院選舉，克里瓦爾於3月間被控向酒商收受鉅額回扣而遭逮捕，4月10日獲印度最高法院批准暫時交保，讓他可為AAP的候選人助選。

克里瓦爾昨天在AAP總部召開記者會，提出10大政見，稱在野陣營若勝選，將減免電費、為兒童提供免費教育、設立社區診所照護貧民、敲定農作物收購價以保障農民收入，以及執政首年創造2000萬個就業機會等。

他目前在德里也在推行類似的福利措施，包括每月用電未超過一定額度可免電費、女性搭公車免費以及18歲以上女性每月可領1000盧比（約新台幣388元）生活津貼等，頗受中、低收入階層民眾支持。

另一方面，印度與中國的軍隊正因領土爭議而在邊界對峙，克里瓦爾表示，中國佔據印度的土地，但莫迪政府避而不談，印度具備足夠的實力，可以「解放」被中國佔據的土地。

克里瓦爾補充，在野陣營一旦執政，一方面將嘗試以外交手段與中國解決爭議，另一方面則賦予印度軍隊充份的自主權，決定採取哪些步驟來收復被中國佔據的土地。

2020年6月，印度和中國邊防人員在加萬谷（Galwan Valley）互指對方越界而爆發衝突，各有死傷。迄今雙方仍部署數萬重兵在多個潛在衝突點對峙。

克里瓦爾坦承尚未與在野聯盟其他政黨討論這些政見，但相信不會有人反對。

印度下議院選舉分7個階段投票，最後一階段的投票日為6月1日，6月4日統一開票。印度政體採議會內閣制，內閣閣員必須是上議院或下議院議員，而總理一般來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。（編輯：陳承功）1130513