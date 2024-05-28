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馬克宏將與蕭茲會面 德媒：兩人存在根本性分歧

2024/5/28 14:06
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（中央社記者林尚縈柏林28日專電）法國總統馬克宏周日抵達德國展開三天國是訪問，預計今天在德法政府會議中與德國總理蕭茲會面，就歐盟競爭力與德法國家安全等議題進行討論；德媒分析指出，兩人在烏克蘭、國防、能源等關鍵問題存在「根本性分歧」。

根據聯邦政府新聞稿，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將在5月28日率政府各部會首長於柏林北部梅塞堡（Meseberg）會談，舉行討論雙邊軍備合作及歐洲安全問題的「德法安全與防務理事會」及聚焦歐盟競爭力的「德法部長會議」。

德法兩國長年存在競合關係，2021年蕭茲上台後更與馬克宏在不少歐盟重大議題上有顯著分歧，明鏡周刊（Der Spiegel）比喻，若德法是一對夫妻，馬克宏與蕭茲這對組合就是過去幾十年來關係較差的一個組合。

綜合德媒分析，當前德法兩國最重大的分歧在「烏克蘭、歐洲國防自主、能源與對中貿易政策」。

在對烏政策上，雖然巴黎和柏林一致認為必須給予基輔最大支持，但馬克宏主張更積極的軍事介入，包括希望派遣西方地面部隊到烏克蘭和提供導彈支援。對此蕭茲則始終持謹慎態度，因德國在軍事問題上有沈重歷史包袱。

馬克宏今年2月曾譴責德國「只想在戰爭開始時向烏克蘭運送睡袋和頭盔」，儘管根據「基爾世界經濟研究所」（IfW）報告，戰爭爆發至今，德國在不管軍事或人道援助烏克蘭上花費的金額都比法國高出數倍。

在俄羅斯入侵烏克蘭的動盪下，如何強化防禦，實現歐洲國防自主也是近年德法辯論焦點。

4月底，馬克宏於梭爾邦大學（Sorbonne University）演講時重提「歐洲主權論」，指出法國的核威懾是歐洲大陸防衛中不可或缺的一部分，承諾可將核子保護傘擴展到所有歐洲夥伴國家，呼籲歐盟軍備自主，反對購買來自美國的武器。

作為核子與軍工大國，馬克宏的主張符合法國利益，然而蕭茲則傾向藉由多邊組織保障歐洲安全，強調現有的跨大西洋夥伴關係，認為可持續依賴當前北約的核威懾方針與來自美國的保護。

除了核武，能源也是兩國有著近乎意識形態，難以在歐盟相互妥協的政策。

法國將核電視為廉價又高效的清潔能源，去年政府宣佈興建6座新型核電廠獲議會多數支持；德國則自福島核災後邁向廢核之路，2023年關閉最後3座核電廠，大力發展再生能源。

他們各自成為「擁核」與「廢核」代表，過去數年在歐盟就「核能到底是不是一種清潔能源」的定義上角力，而目前在「歐盟分類法」（EU Taxonomy Regulation）等相關法規中，核能被視為減碳策略中的過渡性解決方案。

此外，烏俄戰事開打後德國陷能源短缺困境，擔心法國持續透過政策補貼發展廉價核電，將對市場公平性產生負面影響，削弱使用昂貴再生能源的德國工業競爭力。

在回應中國廉價傾銷的經濟問題上，馬克宏與蕭茲的做法也南轅北轍。

以電動車為例，馬克宏支持對來自中國政府大力補貼的電動車徵收懲罰性關稅，以保護歐洲本土汽車產業免受不公平競爭的影響；蕭茲則強烈反對，強調自由貿易重要性，並擔心保護主義措施會影響德國汽車製造商在中國的業務。

德國「法蘭克福匯報」本月發表評論，如果歐盟對中國電動車徵收懲罰性關稅，法國將「雙重獲利」，一方面能減輕法國本土製造商面臨的競爭壓力，一方面假使中國對歐盟祭出報復性關稅，受最大衝擊的是在中國市場佔巨大份額的德國汽車。

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波鴻大學（Ruhr-Universität Bochum）政治學教授楊森（Siebo Janssen）近日受德國公共電視台採訪時，解釋德法採取不同對外貿易策略的核心原因在「兩國本身經濟結構的差異」。他說，德國依賴出口，需要自由貿易；法國則有更多國營企業，因此更容易採取保護主義來支持國內經濟。

他也表示，儘管存在差異，雙方仍能找出共同點，於梅塞堡召開「德法安全與防務理事會」與「德法部長會議」的目的即是為了緩和歐盟防禦、能源、貿易等爭端，修復與重啟德法雙邊關係。（編輯：陳慧萍）1130528

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