時隔逾兩週 WHO特派團再抵加薩北部

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（中央社日內瓦29日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，時隔逾兩週後，終於有世衛組織特派團再度抵達加薩走廊北部。

法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在X平台上宣布，這個特派團對阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）提供燃料、病床、藥品和其他醫療物資。

「儘管戰鬥行動持續加劇，世界衛生組織和夥伴仍然設法抵達加薩巿（Gaza City）的阿里阿拉伯醫院。這是自從5月13日以來首度有特派團抵達加薩走廊北部。」

他表示，這些物資足以滿足1500人所需，但不忘強調需求遠大於此。

譚德塞寫道：「阿里阿拉伯醫院正在服務比原設計多一倍的病人，缺乏外科手術必要用品，而且無法支付員工薪水。因為缺乏專門人員，夜間無法動手術拯救人命。」

他表示，世衛組織正在試圖對當地部署「緊急醫療團隊」。

這支特派團還護送巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）所屬5輛救護車到加薩北部。但因在一個檢查站遭到耽擱，特派團無法抵達第2家醫院。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1130529