以色列政府內鬨 內閣部長嗆尼坦雅胡、籲舉行大選
2024/5/30 03:17
（中央社耶路撒冷29日綜合外電報導）加薩戰爭迄今未歇，以色列戰時內閣部長埃森科特（Gadi Eisenkot）今天譴責，總理尼坦雅胡「徹底失敗」，籲請在今年底前舉行大選。
路透社及「以色列時報」（The Time of Israel）報導，埃森科特曾任以色列參謀總長，現為尼坦雅胡（ Benjamin Netanyahu）戰時內閣觀察員，屬無任所部長（minister without portfolio）。
據報導，埃森科特今天在一場學術研討會上痛批，尼坦雅胡在安全及經濟方面「徹底失敗」，籲請在今年底前舉行大選。
他還抨擊，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）展開大屠殺那天，標誌著「（以色列）建國以來的最大失敗」。
據報導，去年12月，埃森科特的最小兒子在加薩走廊（Gaza Strip）的戰鬥中喪命。（譯者：陳正健）1130530
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