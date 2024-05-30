烏疾呼鬆綁外援武器攻俄 英法贊成美鬆口考慮

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天暗示，鑒於俄烏戰況演變，美方正審酌讓基輔用美援武器打俄國境內的想法。北約及英、法已表態支持，法新社披露西方武器早投入打擊俄國境內。

華爾街日報指出，這是首次有拜登政府高層公開表示美方考慮調整立場。美方過去不允許烏克蘭用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）或其他美援武器打擊俄國境內目標。

布林肯出訪摩爾多瓦，在與摩國總統會後記者會時鬆口。他先重申美方既不鼓勵也不促成攻擊俄國境內，卻又說烏克蘭「必須自行決定最佳自衛方式，我們會確保他們擁有這麼做的裝備」。

布林肯還說「這兩年多來，我們支持烏克蘭的另一特點是隨情況和戰場變化作調整。隨俄國在侵略和升級行動中做法有變進行調整，我們也會進行適應和調整，相信我們會繼續這樣做」。

在布林肯字斟句酌後，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「我們不鼓勵、也不促成用美援武器攻擊俄國領土。隨戰場條件變化，我們對烏克蘭的支持也會相應調整，這點不會變，但當前我方政策沒有調整。」

隨俄軍當前在烏克蘭東北部攻城掠地，基輔不斷要求美方對美援武器打俄國境內目標開綠燈。美國援烏ATACMS地對地彈道飛彈時，規定烏軍須同意不拿來打擊俄國境內才交貨，以免衝突升溫為美、俄間的軍事對抗。

俄國總統蒲亭28日警告，用西方援助武器打擊俄國境內恐升高危機，還暗示俄國定會報復。

在布林肯之前，歐洲方面已表態同意烏克蘭用西方援助武器打擊俄國在境內用於發起攻勢的目標。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）本週稍早在保加利亞舉行的一場北約會議表示，是時候考慮取消對烏克蘭所加諸的相關限制，「如果他們無法攻擊俄國領土的軍事目標，等於綁住烏克蘭一隻手，這讓他們很難防禦」。

英國5月初就已表示烏克蘭有權拿英援武器對付俄國境內目標。外相卡麥隆（David Cameron）說：「就像俄國正打擊深入烏克蘭境內目標，不難理解何以烏克蘭覺得要求比照以自衛。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）28日表示，應允許烏克蘭打擊俄國境內俄軍對烏發動攻擊的飛彈陣地，「如果我們跟烏克蘭說你無權去碰飛彈打來的地方，那不啻告訴他們：我們給你武器，但你不能拿來自衛。」

美國援烏射程可達290公里的增程版ATACMS，上月首度用於打擊克里米亞北部的機場；美國未將克里米亞視為俄國領土。

在自家國會議員與烏克蘭不斷要求後，美國總統拜登終於同意交付增程版ATACMS給基輔；美國一開始去年10月援烏的ATACMS射程較短，僅160公里。ATACMS彈頭能攜帶集束彈藥。

法新社28日引述未具名的幾位西方消息來源披露，其實西方援烏武器已好幾次被拿來打擊俄國本土，大多是近日攻擊俄國南部小鎮克拉斯諾達爾（Krasnodar）。

法國軍事歷史學家哥雅（Michel Goya）表示，過去少有證據表明，提供致命武器的國家定然被拖進衝突。

法軍中校退伍的哥雅告訴法新社：「莫斯科先前也聲稱不准碰2014年兼併自烏克蘭的克里米亞。然而烏克蘭用美援武器攻擊後，什麼事都沒有。」

俄國2022年2月入侵烏克蘭後，西方在應對時就一直顧忌衝突升溫，一開始也都不情願援烏長程飛彈、重型坦克與戰機。軍事專家們表示，雖然這些初期顧忌後來都被打破，但失去很多寶貴時間與時機。

哥雅說，國際法授權遭攻擊的國家打擊侵略方，前提是遵守人道法律，「事後回想，我們才恍然大悟若一開始就提供，能發揮更大效果」。（譯者：陳亦偉）1130530