南非國會大選初步結果 執政黨恐失絕對多數席次

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（中央社南非密德蘭30日綜合外電報導）南非國會大選昨天登場，根據初步開票結果，執政的非洲民族議會黨似乎將首度失去30年來在國會享有的絕對多數地位，為南非取消種族隔離政策以來最戲劇性的政治轉變。

路透社報導，南非獨立選舉委員會（Independent Electoral Commission）提供的資料顯示，在全國11.3%投票站已開出的票數中，非洲民族議會黨（ANC）得票率為42.8%，與企業界友好的民主聯盟黨（DA）為25.6%，經濟自由鬥士黨（EFF）則是8.3%。

若最終開票結果與初步結果類似，非洲民族議會黨將被迫與一黨或多黨商議籌組執政聯盟，這個情況可能使南非在未來數週、甚至數月面臨空前的政治動盪。

南非鍰（South African rand）兌美元今天在約翰尼斯堡早盤交易時間重貶1%，匯率為4週來最疲弱。

根據南非科學與工業研究理事會（CSIR）提供給南非廣播公司（SABC）的預測資料，初步開票結果顯示，計票結束時非洲民族議會黨預料將會獲得約42%選票。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130530