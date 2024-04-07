象牙海岸前領袖拚重回總統寶座 資格問題成爭議

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（中央社象牙海岸阿格波市6日綜合外電報導）數千名象牙海岸民眾今天聚集在阿格波市（Agboville），聆聽前總統巴波（Laurent Gbagbo）宣布投入總統選戰，即便巴波並不參選資格。

法新社報導，巴波支持者從各地來到阿必尚（Abidjan）以北70公里的阿格波市，聆聽這位78歲前總統滔滔不絕講了2個多小時，譴責當地「高昂的生活成本」。

巴波曾於2000年至2011年間擔任總統，這次希望能代表象牙海岸非洲人民黨（PPA-CI）投入選戰。然而，他曾因2011年爆發的選後危機中，被判「掠奪」西非國家中央銀行（Central Bank of West African States）而遭處20年徒刑，也因此被禁止參選。2011年動亂造成象牙海岸3000人喪生。

即使國際刑事法院（ICC）2021年裁定巴波的所有戰爭罪名無罪，象牙海岸總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）隔年也針對西非國家中央銀行案赦免巴波，但巴波並未獲得特赦，導致他不具參選資格。

巴波今天在集會中宣稱自己無罪，並表示將在未來幾天公布文件以「揭露真相」。

PPA-CI聯邦秘書柯阿迪歐（Bertin Kouassi Kouadio）表示，「為了和平、為了凝聚力」，有必要通過一項「特赦法」。

象牙海岸必須在18個月內舉行大選，巴波的支持者已經動員。他們今天走上阿格波市街道遊行，伴著傳統打擊節奏，歌頌著他們的「總統」。

目前為止巴波是唯一宣布參選的重量級政治人物，主要反對黨領袖譚天忠（Tidjane Thiam）預計將由象牙海岸民主黨（PDCI）提名，但現任總統烏阿塔哈尚未透露是否競選第4個任期。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130407