承諾大力改革 塞內加爾最年輕總統費伊宣誓就職

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（中央社塞內加爾首都達卡2日綜合外電報導）塞內加爾最年輕總統、左派泛非洲主義者費伊今天宣誓就職，他承諾在多年致命動盪後進行體制性改革，並宣布由他的導師、反對黨領袖桑可擔任總理。

法新社報導，44歲的費伊（Bassirou Diomaye Faye）此前未曾擔任過民選公職。他在出獄僅10天後，就以進行徹底改革的承諾在總統大選首輪投票中大獲全勝。

在塞內加爾首都達卡（Dakar）附近的新市鎮迪安尼究（Diamniadio）一個展覽中心，費伊於數百名官員和數名非洲領導人面前宣誓就職。

他接著返回達卡，數以百計歡欣鼓舞的居民站在通往總統府的道路上歡迎他的車隊。

費伊的前任薩爾（Macky Sall）離開總統府前，象徵性地將總統府鑰匙交給他。

費伊當天稍早曾表示：「在上帝和塞內加爾人民面前，我宣誓忠實履行塞內加爾共和國總統的職責。」

就任總統後的第一步，費伊任命渲染力十足的政治人物、他的主要支持者桑可（Ousmane Sonko）為總理。

桑可是前總統薩爾的反對者，他在塞內加爾青年中很受歡迎，但因誹謗罪名被禁止參與3月24日的總統選舉。對此，他否認有任何不當行為。

在「狄奧梅耶（費伊）就是桑可」（Diomaye is Sonko）的聯合競選口號下，桑可敦促支持者將票投給他的得力副手費伊。費伊最終在首輪票中以超過54%的得票率獲勝。

桑可在被任命後表示，他將提供一份完整的部長提名清單，待費伊批准。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130403