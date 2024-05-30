韓國史上最貴離婚 SK集團總裁需支付前妻325億現金

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（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國首爾高等法院今天就SK集團會長崔泰源與前總統千金的離婚財產分割案，判決他向前妻支付1.38兆韓元（約新台幣325億）現金，以及20億韓元精神損害賠償金。

法新社取得的法庭文件顯示，首爾高院下令崔泰源向前總統盧泰愚之女盧素英支付1.38兆韓元。這個財產分割金額創下該國離婚案件史上最高紀錄。

這筆金額也較2022年12月一審判決裁定的665億韓元大幅增加，主要是考慮到崔泰源的事業得益於盧素英和她父親。

SK集團旗下事業包括韓國主要電信商，以及全球第2大記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix）。

判決書提到，「可以合理的裁定，身為他（崔泰源）的妻子，盧素英在增加SK集團和崔泰源商業活動價值方面發揮了關鍵作用。」

崔泰源在1988年與盧素英結婚，迄今已分居多年。崔泰源在多年前提出離婚訴訟，此後這起案件越演越烈。

法院表示，考量到盧素英因崔泰源婚外情所遭受的情感傷害，因此也提高了精神損害賠償金。

崔泰源和他的金姓小三育有一子。

法院還說，崔泰源「在審判過程中皆未對自己的惡劣行為表現出任何悔意…也絲毫不尊重一夫一妻制」，因此要求他以現金支付財產。

法庭評估崔泰源的身家約為4兆韓元，盧素英將獲得其總財產的的35%。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1130530