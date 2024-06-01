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拜登戴美式足球頭盔 喊話效法酋長二連霸

2024/6/1 10:10
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統拜登今天在白宮接見於職業美式足球聯盟NFL超級盃衛冕成功的堪薩斯酋長隊時，在眾人歡呼下戴上酋長的紅色頭盔，並打趣地說，自己想和他們一樣，連兩次獲勝。

法新社報導，拜登說：「連兩次獲勝，我蠻喜歡的。」拜登期盼11月和川普於美國總統大選再次對決時，能在艱難的選戰中勝出，以成功連任。

堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）是繼2003年、2004年的新英格蘭愛國者（New England Patriots）後，於超級盃（Super Bowl）2連霸的首支球隊。

在此同時，拜登和川普都致力於避免成為無法連任的總統。

拜登與酋長的球星們握手，當中包括明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）和美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的男友凱爾西（Travis Kelce）。

雖然有傳言稱泰勒絲將現身這場活動，表達對凱爾西的支持，但最終她並未出席。在超級盃開打前，泰勒絲成為奇怪陰謀論的主角，因為有傳言指她與凱爾西的戀情是要操控超級盃比賽結果，並助拜登連任。

今天活動尾聲，拜登為這場在白宮南草坪（South Lawn）儀式提供了點餘興節目。

81歲的拜登在獲贈一頂酋長鮮紅色的頭盔後，在那群球星們的笑聲和「戴上吧」的歡呼聲中，他摘下墨鏡，戴上了那頂頭盔。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130601

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