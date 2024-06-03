華盛頓郵報人事地震 閃電換掉女總編

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國著名報社「華盛頓郵報」正在進行重大改組，執行長今天表示，總編輯布茲比（Sally Buzbee）已經離職。

布茲比是華郵創社近150年來首位女總編，2021年上任前，也曾在美聯社擔任總編一職。

法新社引述華郵報導，布茲比的離職，是華郵發行人兼執行長路易斯（William Lewis）1月接手以來的最大動作之一。

路易斯表示，「華爾街日報」（Wall Street Journal）前總編輯莫瑞（Matt Murray）將暫代華郵總編，直到11月美國總統大選。

華郵並未說明布茲比離職原因。

路易斯在寫給員工的電郵中表示，今年目標增設獨立於傳統的新聞編輯室和編輯／社論中心的新部門，專注「服務和社群媒體新聞」，同時運用人工智慧（AI）。

路易斯表示，莫瑞將在選後職掌這個新部門，政治、商業和專題等「核心報導領域」，則由英國「每日電訊報」老報人威納特（Robert Winnett）負責。

路易斯最近坦承華郵過去1年虧損約7700萬美元，報社實施了削減成本措施，包括在2023年底對數以百計員工提出優離方案。

華郵指出，路易斯近月也聘請他在道瓊（Dow Jones）的前同事出任華郵要職。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130603