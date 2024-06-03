本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

喬治亞境外影響力法案 國會議長簽署成為法律

2024/6/3 22:11（6/3 22:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
喬治亞民眾5月28日齊聚國會外，抗議執政黨議員強行通過「境外影響力」法案立法。（路透社）
喬治亞民眾5月28日齊聚國會外，抗議執政黨議員強行通過「境外影響力」法案立法。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喬治亞首都特比利西3日綜合外電報導）在喬治亞引發政治危機和引起西方盟友嚴厲抨擊、具有爭議的「境外影響力」法案，今天在喬治亞國會議長簽署後成為法律。

路透社報導，喬治亞過去30年一直是前蘇聯國家中與西方較友好的一國，因此與這項法律相關的爭議，將考驗喬治亞是否維持靠攏西方，或者更靠近俄羅斯。

繼上週喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）國會議員表決推翻總統對「境外影響力」法案的否決權後，當地媒體報導，喬治亞國會議長巴布亞希維利（Shalva Papuashvili）今天簽署這項法案，使其成為法律。

這項立法要求從海外獲取20%以上資金的組織，須註冊為「外國代理人」，否則將面臨高額罰款，還有義務配合揭露相關資訊。

反對這項法案的人士過去一個多月在喬治亞發動示威抗議，規模為該國自1991年脫離蘇聯宣布獨立以來數一數二大。

美國、歐洲聯盟（EU）及英國都大肆抨擊這項法案。喬治亞反對派團體稱該法案是仿照俄羅斯相關立法的「俄國法律」；克里姆林宮利用這項法律對付總統蒲亭（Vladimir Putin）的反對者。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130603

#俄羅斯
#國會
#喬治亞
延伸閱讀
喬治亞國會強行通過境外影響力法案 群眾齊聚場外示威喬治亞境外影響力法案為何引發大規模示威 爭議一次看喬治亞境外影響力法案惹議 總理駁斥美國歐盟批評
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.64
更多編輯台推薦新聞：