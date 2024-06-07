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中國海警船入釣島海域 日本：首見4船均備疑似機砲

2024/6/7 14:38（6/7 15:01 更新）
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日本國土交通省於空中所拍攝的釣魚台。（圖取自維基百科共享資源，作者：日本國土地理院）
日本國土交通省於空中所拍攝的釣魚台。（圖取自維基百科共享資源，作者：日本國土地理院）
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（中央社東京7日綜合外電報導）4艘中國海警船今天上午駛入釣魚台列嶼周邊日本政府聲稱的「領海」。日本海上保安本部表示，這次是首度確認4艘海警船均配備著疑為機砲的裝置。

日本放送協會（NHK）報導，日本第11管區海上保安本部表示，4艘中國海警船今天上午8時30分左右駛入釣魚台（日方稱魚釣島）周邊的「鄰接區」，並於上午10時30分左右，相繼駛入釣魚台列嶼南小島的「領海」。

日本稱釣魚台列嶼為尖閣諸島，將周邊海域視為「領海」。

海上保安本部指出，中國海警船若有4艘船隻一起航行的話，通常只有1艘會配備像是機砲的裝備，而這次是首度確認所有船隻均配有此裝備。

海上保安本部當時隨即持續警告中國海警船駛離日本政府聲稱的「領海」。

報導指出，中國海警船幾乎每天在釣魚台列嶼周邊日本聲稱的「領海」外側「鄰接區」航行，連續航行的天數從2023年12月22日至今年6月7日，總共達169天，並持續刷新日本2012年把釣魚台列嶼「國有化」後，最長連續航行天數的紀錄。（譯者：楊惟敬/核稿：何宏儒）1130607

#中國
#日本
#釣魚台列嶼
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