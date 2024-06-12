泰國憲法法庭將開會 討論前進黨解散、總理適任案

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（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）泰國前進黨因主張修改冒犯君主罪的法條，遭到選舉委員會檢舉有推翻君主立憲制意圖，憲法法庭18日將討論是否解散前進黨，同一天憲法法庭還將討論總理賽塔是否適任的案子。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。泰國去年5月14日舉行眾議員選舉，主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）在競選時主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，受到年輕選民支持，前進黨最後在500個眾議員席次中拿下151席，成為國會最大黨。

但這項主張碰觸敏感的王室議題，律師提拉育（Theerayut Suwankesorn）向憲法法庭檢舉前進黨和前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）違反憲法49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」的規定，法庭今年1月31日宣判，前進黨意圖推翻君主立憲制，禁止皮塔和前進黨再以任何方式表達有關修改刑法112條的意見。

憲法法庭當時只針對提拉育的請求，要求前進黨不准再提修改刑法112條，沒有裁定解散前進黨。但政黨一旦被判定違反憲法49條，選委會可以根據政黨法第92條，收集證據要求憲法法庭解散該政黨。

在憲法法庭宣判後隔日，提拉育就向選委會提出要求解散前進黨，選委會認為前進黨有推翻君主立憲制的意圖，3月18日向憲法法庭提出要求解散前進黨，並禁止前進黨的高層參政或是成立新政黨。

憲法法庭在4月3日受理此案，法庭今天發布新聞稿指出，法庭要求選委會在17日前提出更多證據和證人，法庭將在18日開會討論此案。

憲法法庭今天的會議同時也討論40位參議員要求憲法法庭裁定總理賽塔（Srettha Thavisin）是否適任的案子，法庭要求參議員和賽塔在17日前提出更多證據和證人，並也將在18日再度開會討論此案。

泰國內閣4月底進行小幅改組，賽塔任命他的顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長。

皮奇在2008年以律師身分在一起有爭議的土地收購案中代表前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra），皮奇被認為把200萬泰銖裝在零食盒中送給當時審理案件的法官，試圖賄賂法官。儘管皮奇說他不知道盒子裡裝了什麼，但法官認為皮奇是送零食盒的人，應該知道裡面裝什麼，最後皮奇仍被判處6個月有期徒刑。

有40位參議員因此認為賽塔和皮奇違反了憲法中關於內閣部長的道德規範，5月中旬向憲法法庭請願，要求法庭裁定賽塔和皮奇是否適任，儘管皮奇閃電請辭，不過法庭仍受理此案。

18日同時還有另外一件重大案件，泰國檢方將傳喚戴克辛出庭，以冒犯君主罪起訴戴克辛。

戴克辛於2015年流亡期間在韓國接受媒體訪問時，暗示樞密院支持2014年的軍事政變，導致他妹妹、時任總理盈拉（Yingluck Shinawatra）領導的政府被迫下台，2016年軍政府指控戴克辛的談話內容違反俗稱冒犯君主罪的刑法112條。

今年74歲的戴克辛於2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。

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泰國去年國會眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai）獲得組閣機會，睽違15年後，戴克辛去年8月22日再度返抵泰國，戴克辛因多起貪汙案被判10年有期徒刑，合併執行8年，因此被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但戴克辛當時入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便讓戴克辛轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital），隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年，並因健康因素獲准假釋，今年2月18日離開警察醫院回到家中休養。（編輯：張芷瑄）1130612