伊朗正擴大核能力 IAEA提出擔憂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅14日專電）國際原子能總署（IAEA）（聯合國附屬核子監督機構）理事會甫於上週，通過一項譴責伊朗未與IAEA保持合作的決議，昨（13）日再次表示，伊朗正進一步擴大核子能力。

據埃及媒體「金字塔報」（Al ahram）報導，國際原子能總署於13日向成員國提出報告稱，伊朗正為其設置於伊朗境內納坦茲（Natanz）和福爾多（Fordow）地區的核設施安裝離心機（Cascade），以提升濃縮鈾能力。

伊朗核計畫長期處於世界強國爭議焦點。雖然伊朗一再表示無意進行核武，且聲稱，伊朗的首要政策是在「核不擴散條約」架構內，與國際原子能總署合作；但西方國家始終懷疑，伊朗會利用核子技術製造核彈。

一週前，英、法和德國向國際原子能總署理事會提出對伊朗譴責的動議；但動議遭到中國和俄羅斯反對。

金字塔報稱，此項決議在現階段僅具象徵意義。譴責決議的目的是對伊朗施加外交壓力，並可將此議題提交到聯合國安理會。

過去類似的決議曾促使伊朗採取報復手段：從核設施拆除監視攝影機和其他設備，並加強鈾濃縮活動。

報導還指出，國際原子能總署稱，伊朗在所有無核武國家中，是唯一一個將濃縮鈾提昇達到60%高水準（武器級鈾濃縮度約90%）的國家，同時也持續累積大量鈾庫存。

國際原子能總署已在去年的報告中提出，伊朗所持的濃縮鈾足夠製造數枚核彈。此行為已背離2015年與世界各國達成的核協議承諾。

法新社今年2月曾報導，伊朗的濃縮鈾庫存估計已達到2015年協議規定上限的27倍。

伊朗在2015年為鬆綁世界強國對其進行的制裁措施，而與西方國家達成不尋求製造核武的協議。

但在2018年美國時任總統川普退出協議並恢復制裁後，此協議宣告破裂。自此之後，伊朗與國際原子能總署之間的緊張關係一再升級，並逐漸減少與國際原子能總署的合作。

美國現任總統拜登2021年正式上台後，努力嘗試重返2015年協議；只是談判至今毫無進展。（編輯：陳承功）1130614