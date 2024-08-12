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阿富汗首都小巴士爆炸釀1死11傷 伊斯蘭國宣稱犯案

2024/8/12 20:30
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（中央社喀布爾12日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾（Kabul）一處什葉派穆斯林占多數的社區內，有一輛小型巴士遭到炸彈攻擊，造成1人死亡、11人受傷。聖戰組織「伊斯蘭國」（Islamic State）已宣稱犯案。

法新社報導，伊斯蘭國昨晚在社群平台Telegram上表示：「在哈里發（Caliphate）戰士於阿富汗首都發動的炸彈攻擊中，殺死1名什葉派穆斯林。」

喀布爾警方昨天表示，爆炸發生於喀布爾西區一處以什葉派穆斯林占多數的住宅區。在阿富汗歷史上，什葉派穆斯林是受迫害的少數群體，且被伊斯蘭國視為異端，經常成為伊斯蘭國攻擊的目標。

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在喀布爾營運一座醫院的義大利非政府組織「EMERGENCY」在社群平台X發文指出，他們收治了8名因爆炸而受傷的人，其中7人需動手術，1人「情況危急」。

自2021年8月塔利班（Taliban）奪取政權、結束叛亂以來，阿富汗發生炸彈襲擊和自殺式攻擊的次數明顯減少。然而，包含「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State- Khorasan, IS-K）在內的數個武裝組織仍構成威脅。（實習編譯：張威蓁/核稿：嚴思祺）1130812

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